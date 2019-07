AC Oulu teki kolme maalia – sekään ei riittänyt pisteisiin

AC Oulun syöksykierre jalkapallon Ykkösessä ei oikene millään. Kriisitunnelmissa kärvistelevä oululaisjoukkue teki keskiviikkona Pietarsaaressa kolme maalia, mutta ei silti saanut kotimatkalle mukaan pistettäkään. Kotijoukkue FF Jaro nappasi kolme pistettä tuloksella 4–3.

Oululaisten maalit merkittiin toppari Venicio Ferreiralle sekä Juho Mäkelälle, joka sijoitti toisella jaksolla kaksi rangaistuspotkua varmasti sisään.

AC Oulu on pelannut sarjassa 16 ottelua ja tulos jumittaa 17 pisteessä. Joukkueella on nyt seitsemän peräkkäistä voitotonta ottelua. AC Oulun seuraava ottelu on jo lauantaina, jolloin se matkustaa sarjajumbo MYPA:n vieraaksi.

