AC Oulu taipui RoPS:lle – vierasjoukkueen maalivahti loukkaantui

RoPS voitti AC Oulun maalein 2–1 Heinäpään jalkapallohallissa pelatussa harjoitusottelussa.

Norjalainen testimies Tomas Kristoffersen pyssytti RoPS:n ottelussa johtoon. AC Oulun maalitykki Alberto Alvarado Morin ei osunut ensimmäisellä jaksolla rankkarista, mutta toisella jaksolla Driton Shala onnistui.

Shalan osuma oli laiha lohtu, sillä Aleksandr Kokko teki ottelun voittomaalin minuuttia myöhemmin.

Molemmat päävalmentajat antoivat peliaikaa kahdelle joukkueelliselle pelaajia.

Pelin merkittävin – ja RoPS:n kannalta harmittavin – tapahtuma oli maalivahti Antonio Regueron loukkaantuminen aivan pelin lopussa. Reguero törmäsi pallontavoittelutilanteessa Pekka Wellingiin ja putosi hankalassa asennossa tekonurmelle.

Espanjalainen on kahden edellisen kauden aikana pelannut RoPS:n jokaisen ottelun. RoPS-leirissä pelättiin, että polvivamma on vakava. Jos näin on, seura joutuu ostolinjalle.