Jalkapallon Ykkösessä pelaava AC Oulu on mukana oikeusprosessissa, jota käydään urheilun kansainvälisessä vetoomustuomioistuimessa CAS:ssa.

CAS:n verkkosivuille päivitettiin maanantaina lista, jossa tämän viikon torstaille on merkitty kaksi käsittelyä: AC Oulu vastaan Aigle Royal Menoua, ja AC Oulu vastaan Way Out Academy. Vastapuolten nimet viittaavat kamerunilaisiin jalkapalloseuroihin.

Kalevan tavoittama AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen kertoi, että kyse on kahden vuoden takaisista kasvattajaseurarahoista, mutta hän ei halua tässä vaiheessa tarkemmin kommentoida kesken olevaa prosessia tai tuoda julki pelaajan nimeä.

Seura tiedotti asiasta myöhään maanantaina omilla verkkosivuillaan. Twitterissä AC Oulu kertoi, että se on itse vienyt asian CAS:n käsittelyyn.

– Oikeuden käsittely on torstaina Lausannessa, Sveitsissä. Se ei ole vaikuttanut, eikä vaikuta millään tavalla seuran urheilullisiin asioihin. Koska talouskysymys varmasti kiinnostaa ihmisiä, niin se voidaan todeta, että kaikki asiaan liittyvät maksut on hoidettu seuran hallituksen jäsenten rahoituksella – he haluavat meille oikeutta tässä tapauksessa. Lausannessa meitä edustaa asianajaja Hannu Kalkas, Meriläinen kommentoi asiaa seuran tiedotteessa.