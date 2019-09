Toivottavasti löytyi valmentaja, joka ymmärtää oikeasti jalkapallon päälle, pystyy valmentaan huippujoukkueen, antaa pelaajien kehittyä ja pelata, ennen kaikkea saa pelaajat ylittämään itsensä joka pelissä, ei kaavamainen ja paineita joukkueelle, huolehtii taktiikan muutoksista.

Valkeakosken Haka palkkasi Tainion, vuosia on ollut ongelmissa, nyt täysin ylivoimainen ja ansaittu nousu, ei muilla jakoa.

TPS yrittää nousua, mutta liigajoukkeet on äärettömän kovia, eikä taida nousta, nyt on tulossa ilmeisesti VPS tai KPV, jotka ovat erittäin kovia molemmat, TPS ei ainakaan pärjää se on vaan totuus!