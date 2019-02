AC Oulu iski kolme maalia ja kaatoi Jaron Suomen cupin ottelussa

Mikä ihmeen tehohetki AC:lle iski. Vedonlyönti meni ihan poskelleen. No, sattuuhan vahinkoja. Tämä "CUP" on muuten ihan sieltä itsestään. Oikeassa Cupissa häviöstä tipahtaa ja se siitä. Suomessa nämä ovat ihan suomettunutta tavaraa, eikä mitään tekemistä oikean jalkapalloilun kanssa. No, eihän tällä suomen potkupallolla ole muutenkaan mitään tekemistä oikean jalkapallon kanssa. Tasatsemppiä vain kaikille. Säälipisteet voimaan.