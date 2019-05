AC Oulu epäonnistui Porissa – joukkue tuskailee tehottomuuttaan

AC Oulu tuskailee maalinteon vaikeuden kanssa. Joukkue jäi toisen kerran peräkkäin ilman tehtyä maalia jalkapallon Ykkösessä. Kun porilaisen MuSa:n hyökkääjä Taiki Kagayama onnistui, AC Oulu joutui taipumaan vierasottelussaan 1–0-maalein.

Oululaisjoukkue aloitti kautensa vakuuttavasti, mutta kaksi viimeistä ottelua on tuonut ei ole kasvattanut joukkueen pistesaldoa. Keskiviikkona joukkue pääsi yrityksissään vain ylärimaan ja maaliviivalle asti.

Kärkiparina 75 minuutin ajan pelannet Alberto Alvarado Morin ja Juho Mäkelä eivät ole vielä saaneet maalitiliään auki sarjapeleissä.

Keskiviikon kärkiottelussa FC Haka haki voiton TPS:n kotikentältä. Hakalla on nyt kasassa 16 pistettä. TPS on kolme pistettä perässä ja AC Oulu on jäänyt kuuden pisteen päähän.

AC Oulu kohtaa seuraavassa ottelussaan sunnuntaina Raatissa MyPa:n.

