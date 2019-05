Tuhannet polkujuoksijat lähtevät tänään puoliltapäivin kiertämään kilometri toisensa perään Karhunkierroksen mahtavia maisemia, kun NUTS Karhunkierros starttaa käyntiin.

Suositulla vaellusreitillä juostava ultrajuoksukilpailu koostuu neljästä eri matkasta. Lyhin kilpamatka on 34 kilometriä, pisin taas 166 kilometriä.

Seitsemättä kertaa järjestettävä NUTS Karhunkierros on myyty loppuun ja osallistujia on lähdössä yhteensä 3000. Yleisölle tapahtuman seuraaminen on ilmaista.



Kansainvälisyys tulee olemaan tänäkin vuonna iso asia, sillä polkuja tallataan kaikkiaan 18 eri kansallisuuden voimin.



Matkoilla on mukana monta lajin kotimaan kärkinimeä, kuten Henri Ansio, Antti Itkonen ja Saara Päätalo. Myös vasta viime kaudella lajin pariin menestyksekkäästi siirtynyt Oona Hilkamo on mukana juoksemassa.