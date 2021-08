Oulu

SMP:n Oulun-puoluekokouksen marssi eteni pitkin Isoakatua nykyisen kauppakeskuksen aulan vaiheilla.

On elokuun 6. päivä vuonna 1977 ja uumoiltu saatavaksi sadetta. Suomen Maaseudun Puolue on kokoontunut Ouluun puoluekokoukseensa ja on marssin aika.

Kärjessä kulkeva perustaja-puheenjohtaja Veikko Vennamo on lukenut säätiedotuksen ja kantaa viisaasti kädessään sateenvarjoa.