Demokraattisten maiden määrä on kasvanut mutta laatu heikentynyt. Tämä ilmenee kansainvälisen demokratiaa tutkivan Idea-laitoksen raportista The Global State of Democracy.

Eniten demokratioita uhkaa sisältäpäin tuleva vaara, jossa erityisesti oikeusvaltio joutuu vallanpitäjien hampaisiin. Uhasta puhui Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentti Kari Kuusiniemi hallintotuomioistuinpäivässä maaliskuussa. Puheen nimi oli oikeusvaltion viheliäiset ongelmat.