Alvar Aallon suunnittelema Toppilan hakesiilo on myynnissä nettihuutokaupassa 21. elokuuta saakka. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupunki on asettanut Toppilassa sijaitsevan Alvar Aallon selluloosatehtaan siilon myyntiin nettihuutokauppaan. Suojelukohteeksi määritelty, vuonna 1931 valmistunut rakennus on myynnissä tontteineen 21. elokuuta saakka.

Myynti-ilmoituksessa kerrotaan, ettei rakennukselle ole määritetty mitään tarkkaa käyttötarkoitusta, mutta ostaja voi hyödyntää rakennusta esimerkiksi yleisötoiminnassa, liike- ja toimistokäytössä tai vaikka asumisessa. Ehtona kaupalle on rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Tällä hetkellä rakennus on rakennusvalvonnan määräämässä käyttökiellossa ja sille haetaankin ostajaa, jolla on edellytykset peruskorjata kohde käyttökuntoon. Oulun kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Siilon tontin pinta-ala on vajaat 1 500 neliömetriä, rakennuksen pinta-ala on 258 neliömetriä. Tontille on asemakaavassa osoitettu lisärakennusoikeutta 400 kerrosneliömetriä.

Siilolle on etsitty pitkään käyttötarkoitusta, mutta suunnitelmat ovat kaatuneet korkeisiin korjauskuluihin.

Vuodesta 2010 lähtien siilo on ollut vuokrattuna Culture Power Station ry:lle.