Unelmavaltuutettuja kaivataan ehdokaslistoille kuntavaaleissa

Sain äänestää ensimmäisen kerran kuntavaaleissa kun oli jo muuttanut pois syntymäpaikkakunnaltani. Etsin ehdokaslistaltani ikäiseni nuoren naisen. Elettiin vuottaa 2000. Vuoden 2004 kuntavaaleihin asetuin itse ehdolle ja tulin valituksi, ehkä kaikille suurena yllätyksenä, Turun valtuustoon. Olen tähän mennessä elämässäni äänestänyt kolmen eri kunnan ehdokkaita ja vuonna 2021 äänestän ensimmäistä kertaa kuhmolaista ehdokasta.

Maailma on kovin toinen vuoden 2021 kuntavaaleissa kuin 2000. Sosiaalinen media on tuonut jokaiselle äänestäjälle mahdollisuuden tutustua ehdokkaisiin hyvin. Ehdokkailla puolestaan on lukuisia kanavia tuoda ajatuksiaan julki.