Seitsemästä finalistista tunnetuin lienee teinitähtenä suursuosioon noussut Robin Packalen. Kuva: Mikael Rydenfelt

Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpaillaan tänä vuonna ennen kaikkea menevillä popkappaleilla.

Ylen Uuden musiikin kilpailun (UMK) seitsemästä finalistista tunnetuin lienee teinitähtenä suursuosioon noussut Robin Packalen. Muutama vuosi sitten laulukielensä suomesta englanniksi vaihtanut poptähti tavoittelee nyt UMK:n ja Euroviisujen kautta suurempaa kansainvälistä yleisöä.

Artisti kuvailee päätöksen kisaan hakemisesta syntyneen, kun palaset loksahtivat kohdalleen: ajoitus tuntuu oikealta, takana on oikea tiimi ja kisakappale tuntuu omasta tuotannosta kaikkein eniten omannäköiseltä.

– Nyt ehkä on itse valmistautunut siihen kaikkeen, mitä tästä voi seurata, Packalen sanoo STT:lle.

Kisakappalettaan artisti kuvailee kuplivaksi ja flirttailevaksi funkpopiksi.

– Sellainen pieni nousuhumalaviba. Selkeästi vähän enemmän alkuiltaa, ollaan lähdössä ulos frendien kanssa, laulaja maalailee biisin tunnelmaa.

Euroviisufani tuo lavalle bängerin

Teinitähtenä aloitti uransa myös Benjamin Peltonen, mutta toisin kuin kilpakumppaninsa Robin Packalen, hän vaihtoi muutama vuosi sitten laulukielensä englannista suomeen.

Taiteilijanimellä Benjamin esiintyvä artisti kuvailee kilpailukappalettaan bängeriksi, joka pitää sisällään niin 80-luvun sävyjä, hyperpoppia kuin iskelmävivahteitakin.

Hän kertoo olevansa kovan luokan euroviisufani. Vuonna 2008 Ukrainan Ani Lorakin edustuskappale Shady Lady teki nuoreen Benjaminiin niin suuren vaikutuksen, että hän veti päälleen Lorakin asun inspiroimat roolivaatteet ja laittoi pystyyn esityksen perheelleen.

– Olen inspiroitunut aina kaikista euroviisujutuista, Benjamin sanoo STT:lle.

UMK-lavalla artisti odottaakin pääsevänsä toteuttamaan show'n, jollaiseen omilla keikoilla ei vielä olisi mahdollisuutta.

Tuplamodulaatiolla kohti viisuja

Bilemenoa tämänvuotisessa UMK:ssa riittänee, sillä mukana on myös Portion Boys, jonka hittiversio Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -kappaleesta on säestänyt Suomessa lukemattomia bileiltoja.

Energistä meininkiä yhtye lupaa myös UMK-lavalle.

– Tempo on aika nopea. Hieno sävellys ja tulee sisältämään aika paljon koukkuja, sanoo STT:lle yhtyeen jäsen El Meissel.

– Tässä on katsottu jo kohti Euroviisuja. Koska Euroviisuissa kappaleilla on usein tapana sisältää modulaatio, me painetaan heti alkuun yksi ja sitten toinen vähän myöhemmin, kertoo Kenraali Vahva.

– Toivon, että pystymme nauttimaan jokaikisestä hetkestä, sanoo yhtyeen suurimmaksi euroviisufaniksi tunnustautuva JaloTiina.

Bändimeininkiin luottaa myös kolmihenkinen popyhtye Kuumaa, joka kertoo tuovansa kisaan rakkauslaulun, josta löytyy myös vauhtia ja vaaraa.

Balladista party metaliin

Laulaja-lauluntekijä, vientitoivona pidetty Lxandra eli Alexandra Lehti kertoo poikkeavansa muista kilpailijoista tämän vuoden ainoalla slovarilla eli hitaalla kappaleella. Artistin mukaan kyseessä on herkkä balladi, joka kertoo muiden ihmisten merkityksestä elämässä.

– Se kertoo merkityksellisyydestä ja siitä, että on jotain, mistä taistella, laulaja kertoo STT:lle.

Lxandra kertoo seuranneensa Euroviisuja lapsena ja innostuneensa niistä enemmän taas viime vuosina kiinnostavien artistien myötä.

– On ollut hienoa nähdä, että minun mielestäni oikeasti hyvät biisit voittavat, vaikka on siinä tietysti se show-elementti myös.

UMK:n kuopus on 18 vuotta ensi viikolla täyttävä lukiolainen Keira eli Keira Lundström, joka julkaisee kilpailussa ensimmäisen singlensä. Vuonna 2021 The Voice of Finlandissa kilpaillut laulaja lupaa tuoda UMK-lavalle tanssia ja hauskanpitoa. Kappaleen taustajoukoista löytyy muun muassa poptaituri Teemu Brunila.

Sooloartistina lavalle nousee myös useampaa genreä yhdistelevä Käärijä, joka luonnehtii kappalettaan party metaliksi.

Kilpailukappaleet julki tulevina päivinä

Uuden musiikin kilpailuun tuli tällä kertaa 363 hakemusta, joiden joukosta seitsemän finalistia valittiin. Robin Packalenin lisäksi Keira ja Lxandra esittävät edustuskappaleensa englanniksi, muut artistit suomeksi.

Kilpailijoiden kappaleet julkistetaan yksi kerrallaan arkipäivisin torstaista alkaen.

UMK-finaali kisataan Turussa lauantaina 25. helmikuuta. Se nähdään myös Ylen kanavilla.

Viime vuonna UMK:n voitti The Rasmus, joka sijoittui Euroviisuissa sijalle 21.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Britannian Liverpoolissa 9.–13. toukokuuta. Viime vuoden voittaja Ukraina ei voi Venäjän hyökkäyssodan vuoksi isännöidä kilpailua, joten kisapaikaksi valikoitui kilpailussa toiseksi tullut Britannia.