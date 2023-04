Helsinki/Khartum

Useat maat ovat evakuoineet kansalaisiaan Sudanista. Kuva: MOHAMMED ALI

Evakuointeja Sudanista on päästy jatkamaan yöllä, ja maassa olevien suomalaisten tilanne näyttää hyvältä, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.

– Ihan hyvältä näyttää siinä mielessä, että hyvin ovat edenneet viime yönä suomalaistenkin evakuoinnit. En voi kertoa ihan tarkkoja lukuja vielä, mutta ollaan luottavaisia, että sieltä nyt valtaosa suomalaisista saadaan evakuoitua, Tanner sanoo ja painottaa tilanteen olevan juuri nyt päällä.

Tannerin mukaan suurin haaste on siirtyminen kokoontumispaikkaan pääkaupungin Khartumin sisällä. Hän alleviivaa tilanteen olevan hyvin erilainen eri osissa kaupunkia. Myös suomalaisten tilanne on erilainen sen mukaan, missä osassa kaupunkia he ovat olleet suojassa.

Evakuoinnit lentoteitse ovat tällä hetkellä mahdollisia Sudanista, mutta tiedossa ei ole, miten kauan evakuointi-ikkuna pysyy avoimena.

– Se on vaarallinen ympäristö edelleen, ja kukaan ei tiedä, miten kauan se (evakuointi) on mahdollista, mutta tällä hetkellä sieltä on mahdollista päästä pois, Tanner sanoo.

Sudanissa RSF-joukot ovat taistelleet toista viikkoa kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtamaa Sudanin armeijaa vastaan. Konfliktissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on haavoittunut.

Suomalaisia Sudanissa niin töissä kuin vapaa-ajan matkallakin

Ulkoministeriön tietojen mukaan suomalaisia on ollut maassa kaikkiaan viitisentoista, ja kaikkiin heistä on saatu yhteys. Osa on ollut maassa töissä ja osa vapaa-ajan matkalla.

– Osa on kaksoiskansalaisia, ja osa vain Suomen kansalaisia. Hyvin erilaisia profiileja, on töissä pidempiaikaisilla ja lyhyempiaikaisilla keikoilla myös, Tanner sanoo.

Suomi tukeutuu evakuoinneissa pääsiallisesti kumppanimaiden apuun. Isompien maiden, joilla on Sudanissa omat suurlähetystöt ja isot operaatiot, Tanner kuvailee.

– Pyritään tekemään yhteistyötä ja tukemaan myös sitten näitä muita maita omalta osaltamme, mutta suomalaisten tilanne näyttää nyt suhteellisen hyvältä, hän sanoo.

Evakuointien osalta on tehty yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja muiden pohjoismaiden sekä Ranskan ja Saksan kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi jo sunnuntai-iltana, että ensimmäiset evakuoidut suomalaiset ovat päässeet turvaan Sudanin rajojen ulkopuolelle.

Sudanissa vielä olevien suomalaisten evakuointireittejä selvitetään jatkuvasti.

– Voidaan sanoa, että kaikkia mahdollisuuksia kartoitetaan koko ajan, mahdollisia lentoyhteyksiä joidenkin kenttien kautta sekä maantie- ja satamayhteyksiä, Haavisto sanoi eilen.

Ruotsi evakuoi suurlähetystön henkilöstön maasta

Ruotsin suurlähetystön henkilökunta ja heidän perheensä on saatu evakuoitua Sudanista, kertoo Ruotsin ulkoministeriö tiedotteessa maanantaina.

Ministeriön mukaan suurlähetystön työntekijät olivat laskeutuneet varhain maanantaina lentokentälle Afrikan itäosassa sijaitsevassa Dijboutissa. Ministeriö alleviivaa evakuointien tapahtuneen kansainvälisen yhteistyön puitteissa.

– (Evakuointi) tehtiin erittäin vaikeissa olosuhteissa ja erittäin merkittävän aikapaineen alaisena, ministeriö kirjoittaa.

Evakuoinneissa on ollut mukana Ruotsin sotilashenkilöstöä ja ilma-aluksia. Evakuointitoimet jatkuvat ministeriön mukaan niin kauan kuin turvallisuustilanne antaa myöten.

Suomen ulkoministeriön konsulipäällikkö Tanner painottaa, että suurlähetystön evakuointi on usein ensimmäinen prioriteetti, jos maalla on edustusto maassa. Tämän jälkeen operaatiota jatketaan muiden kansalaisten avustamisella.

Espanja ja Saksa evakuoivat kumpikin satakunta ihmistä

Espanjan hallitus kertoi puolestaan sunnuntaina lennättäneensä Sudanista noin sata ihmistä. 30 espanjalaisen lisäksi mukana on 70 ihmistä muista Euroopan maista ja Latinalaisesta Amerikasta.

Sotilaslentokone lähti Khartumista hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa ja oli matkalla Djiboutiin, Espanjan ulkoministeriö kertoi tiedotteessa. Se kertoi lentokoneessa olleen mukana ihmisiä Argentiinasta, Kolumbiasta, Irlannista, Italiasta, Portugalista, Puolasta, Meksikosta, Venezuelasta ja Sudanista.

Operaatio sujui ongelmitta, tiedotteessa kerrottiin.

Saksan asevoimat puolestaan kertoi myöhään sunnuntaina Twitterissä, että saksalainen sotilaslentokone oli lähtenyt matkaan Sudanista mukanaan 101 ihmistä. Tviitin mukaan ensimmäinen Airbus A400M -kone oli matkalla takaisin Jordaniaan, minkä lisäksi kaksi muuta konetta oli saapunut Sudaniin evakuoidakseen ihmisiä.

Asevoimien tiedottajan mukaan koneen kyydissä oli saksalaisten lisäksi myös muiden maiden kansalaisia. Sotilaslentokoneet lähtivät matkaan Azraqin kaupungista Jordaniasta ja käyttivät sudanilaista lentokenttää pääkaupunki Khartumin lähellä, lähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle.

Saksan puolustusministeriön mukaan maa haluaa lennättää pois Sudanista mahdollisimman monta kansalaistaan ja auttaa mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden maiden sekä EU:n kansalaisia.