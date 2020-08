Eden-elokuvan hahmoista Aamu Milonoffin näyttelemä Aliisa muistuttaa eniten ohjaaja Ulla Heikkilää itseään. Kuvassa myös Nooa Salonen. Kuva: Sami Kuokkanen/Tekele Productions

– Rippileiri konseptina on jollain tasolla kiinnostanut minua aina omasta rippileiristäni lähtien, elokuvaohjaaja ja -käsikirjoittaja Ulla Heikkilä sanoo.

– On niin outo juttu, että meillä on tässä modernissa maailmassa ja sekulaarin tuntuisessa yhteiskunnassa tuollainen leirikokemus, joka on edelleen aivan sairaan suosittu. Se ristiriita tuntui kiehtovalta jo omana leiriaikana.