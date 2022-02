Helsinki

Kuva: Jussi Leinonen

Ulkoministeriö tiukensi sunnuntaina matkustussuositustaan ja kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle.

Venäjän ja Ukrainan rajavyöhykkeeltä sijaitsevilta Belgorodin, Voronezhin ja Rostovin alueilta tulee poistua välittömästi heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Alueet ovat Venäjän puolella rajaa Itä-Ukrainan separatistialueista, Luhanskista ja Donetskista.

Ulkoministeriö varoittaa, että riskit maksuliikenteen ja matkustamisen häiriöistä ovat kasvaneet Venäjällä. Talouspakotteiden johdosta kansainväliset rahansiirrot Venäjällä voivat vaikeutua, mikä voi tehdä mahdottomaksi esimerkiksi ulkomaalaisilla maksukorteilla maksamisen tai käteisen rahan nostamisen pankkiautomaateista.

Venäjällä jo olevia kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta ja varautumaan rahaliikenteen sekä matkustamisen vaikeutumiseen.

Matkustajia suositellaan välttämään mielenosoituksia ja noudattamaan erityistä varovaisuutta liikenteessä, metrossa, rautatieasemilla ja lentokentillä.

Useat maat sulkevat ilmatilansa venäläiskoneilta

Useat Euroopan maat ilmoittivat sunnuntaina sulkevansa ilmatilansa venäläiseltä lentoliikenteeltä. Päivän mittaan asiasta ilmoittivat Italia, Tanska, Belgia, Irlanti, Ranska ja Espanja. Suomi valmistautui tekemään saman kun asiasta saadaan yhteinen EU-päätös.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi suunnitelmasta sunnuntain vastaisena yönä Twitterissä ja lisäsi viestiinsä Ukrainan lipun.

Ruotsin EU-ministeri Hans Dahlgren kertoi uutistoimisto TT:lle Ruotsin aikovan tehdä saman ratkaisun mahdollisimman nopeasti, kun EU-päätös syntyy.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki kertoi STT:lle Suomen odottavan, että sulkupäätös etenee ulkoministerien kokouksessa. Tarkemmat tiedot sulun yksityiskohdista varmistuvat kokouksen päätösten kautta.

– Meillä on ollut se linja, jonka on valtionjohtokin julki lausunut, että me vastaamme osana EU:ta. Tämä on sen kanssa linjassa ja johdonmukaista, Kivimäki sanoi.

Venäjä ei ole vielä puhunut vastatoimista

Venäläisen lentoliikenteen kieltäminen Suomessa voi johtaa merkittäviin seurauksiin Finnairille, kertoi lentoyhtiön henkilöstöviestinnän johtaja Satu Haataja. Hänen mukaansa Finnairin Aasian-liikenne loppuisi, jos Venäjä vastavuoroisesti sulkisi ilmatilansa suomalaisilta koneilta.

– Venäjän ilmatilan kiertäminen pidentää Aasian-lentojen lentoaikaa niin merkittävästi, niin niitä ei ole mahdollista operoida kannattavasti, Haataja kertoi STT:lle.

Haatajan mukaan Finnair lentää tällä hetkellä matkustaja- tai rahtilentoja kymmeneen Aasian kohteeseen. Kahteen kohteeseen lennetään myös Tukholmasta.

Ilalla Finnair ilmoitti varautuvansa Venäjän ilmatilan sulkeutumiseen ja peruvansa Venäjän yli kulkevat lentonsa viikoksi. Päätös on voimassa sunnuntaihin 6.3 asti ja koskee matkustaja- ja rahtilentoja Souliin, Osakaan, Tokioon, Shanghaihin ja Guangzhouhun. Venäjällä Finnair peruu lentonsa Moskovaan ja Pietariin.

Finnair jatkaa lentoja Bangkokiin, Phuketiin, Singaporeen ja Delhiin, mutta lennot reititetään Venäjän ilmatila välttäen, mikä pidentää lentoaikaa keskimäärin tunnilla. Finnair lentää Bangkokiin ja Phuketiin Helsingin lisäksi Tukholman Arlandasta.

Kivimäki kertoi, ettei liikenne- ja viestintäministeriöön ollut ainakaan sunnuntai-iltaan mennessä tullut tietoa siitä, aikooko Venäjä sulkea ilmatilaansa suomalaiskoneilta.

– Sitä on aika mahdoton spekuloida mitä ne vastatoimet voisivat olla. Mutta mitään virallista ilmoitusta ei ole tullut.

Useat maat liittyvät venäläiskoneiden ilmatilasulkuun

Ranska, Espanja, Italia, Tanska, Belgia ja Irlanti liittyivät sunnuntaina Euroopan maiden joukkoon, jotka sulkevat ilmatilansa venäläiseltä lentoliikenteeltä.

Saksan liikenneministeriö ilmoitti, että venäläiskoneiden sulku Saksan ilmatilassa alkaa sunnuntaina kello 16 Suomen aikaan. Saksan sulku on voimassa kolme kuukautta. Euroopan ulkopuolella ilmatilan sulusta kertoi Kanada.

Flightradar-sivuston mukaan ainakin Baltian maat, Britannia, Romania, Slovenia, Puola, Bulgaria ja Tsekki ovat jo aloittaneet ilmatilansa sulun venäläiseltä lentoliikenteeltä. Venäjä on reagoinut sulkemalla maiden lentoliikennettä vastaavasti Venäjän ilmatilasta.

Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki kertoo, että Suomen ilmatilassa on sunnuntaina ollut tavallista enemmän venäläisiä siviililentokoneita. Kun Baltian maat ovat jo sulkeneet ilmatilansa Venäjältä, venäläislennot reitittyvät pohjoisemmaksi.