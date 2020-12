Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja alivaltiosihteeri Pekka Puustinen osallistuivat al-Hol -tiedotustilaisuuteen viime vuoden joulukuussa. Kuva: Mauri Ratilainen

Suomen ulkoministeriön tiedossa ei ole uusia al-Holin leiriltä paenneita suomalaislapsia.

Ulkoministeriöstä kerrotaan, että Suomeen on kotiutettu yhteensä noin 15 lasta. Tarkempia yksittäisiä lapsia tai henkilöitä koskevia tietoja ei ministeriön mukaan voida antaa viranomaisten toiminnan turvaamisesta sekä henkilöiden yksityisyyden suojasta johtuen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi tiedotustilaisuudessaan viime viikon keskiviikkona, että hänen virkarikosepäilyprosessinsa aikana 15 lasta on saatu al-Holin leiriltä turvaan Suomeen.

– Ulkoministerinä tekemäni ratkaisut ovat olleet keskeisiä näiden lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi, Haavisto jatkoi.

Kun asiaa katsoo tarkemmin, varsinaisessa kotiuttamisoperaatiossa Suomeen on tuotu kaksi orpolasta.

Heidät kotiutettiin viime vuonna joulun alla Suomeen tarkasti varjellussa operaatiossa Irakin kurdikaupunki Erbilistä lähteneellä lennolla.

​Muut lapset ovat ensin onnistuneet äiteineen pakenemaan leiriltä ennen pääsyään suomalaisviranomaisten avun piirin.

Roolina ollut tarjota välttämättömät viranomaispalvelut

Al-Holin leirillä olleita lapsia on tullut Suomeen viimeksi elokuussa. Silloin ulkoministeriö kertoi, että leiriltä oli palannut suomalainen äiti alle 10-vuotiaiden lastensa kanssa.

Toukokuun lopussa tiedotettiin kolme naisen ja yhdeksän lapsen saapuneen Suomeen Turkin kautta.

Nämä perheet olivat paenneet leiriltä omin neuvoin. Elokuussa Suomeen palannut perhe oli mediatietojen mukaan oleskellut Turkissa pidemmän aikaa ennen hakeutumistaan Suomen suurlähetystöön Ankarassa.

Suomen ulkoministeriö on avustanut paenneita perheitä laatimalla matkustusasiakirjat ja järjestämällä heidän paluunsa yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.

Ulkoministeriöstä kerrotaan, että heidän roolinaan elokuussa oli tarjota vain välttämättömät viranomaispalvelut kotiinpaluun mahdollistamiseksi.

Suomen kansalaisella on aina oikeus palata kotimaahansa ja ulkoministeriöllä on jo aiemmin voimassa olleen konsulipalvelulain mukainen velvollisuus tarjota välttämättömät viranomaispalvelut kotiinpaluun mahdollistamiseksi.

Al-Holin leirillä on kerrottu olleen enimmillään noin kymmenen suomalaisäitiä. Suomalaisia lapsia leirillä on ollut kolmisenkymmentä. Leirillä on tiettävästi edelleen suomalaislapsia.

Erimielisyys tulehdutti välit

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan viimeviikkoisen mietinnön mukaan ulkoministeri Haavisto on rikkonut sekä hallintolakia että ulkoasiainhallintolakia yrittäessään siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin sen jälkeen, kun kaksikon välille oli syntynyt erimielisyyttä al-Holin leirin suomalaislasten kotiuttamisesta.

Haaviston epäiltiin aiheuttaneen Tuomiselle haittaa sen vuoksi, että tämä oli esittänyt eriäviä mielipiteitä lasten kotiutusoperaatiosta.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Haaviston suosima suunnitelma olisi ollut hakea lapset leiriltä ja siirtää suomalaiset Erbiliin Irakiin.

Tuomisen mukaan päätöksiä kotiuttamisesta ei tullut tehdä vain konsulipalvelulain perusteella ja viranomaispäätöksenä, mikä tulehdutti Haaviston ja Tuomisen välit.

Hallituksen linjaus saatiin myöhemmin

Sanna Marinin (sd.) hallitus linjasi myöhemmin joulukuussa 2019, että Suomi pyrkii kotiuttamaan al-Holin -leirillä olevat lapset mahdollisimman nopeasti. Aikuisten auttamiseen ei velvoitettu.

Käytännössä myös aikuisten avustamiseen jouduttiin varautumaan, sillä leiriä pyörittävä kurdihallinto on ollut nihkeä päästämään lapsia ilman äitejään.

Poliittisen päätöksen tekeminen antoi selkänojan ulkoministeriölle. Toimivaltaisia viranomaisia asiassa ovat ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja.