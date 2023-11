Helsinki

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi maanantaina Suomen uudesta apupaketista Gazaan. Arkistokuva. Kuva: MAURI RATILAINEN

Suomi aikoo toimittaa aikaisempien humanitaaristen ja kehityspanosten lisäksi neljällä miljoonalla eurolla apua Gazaan. Asiasta puhui ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) EU:n ulkoministerien kokouksen jälkeen Brysselissä maanantaina.

– Suomi antaa lisätukea palestiinalaisalueille neljä miljoonaa humanitaarisena apuna Punaisen ristin kansainvälisen komitean kautta, hän sanoi.

Valtonen myös kertoi taannoin keskustelleensa palestiinalaisalueiden ja Egyptin ulkoministerikollegoidensa kanssa.

Suomen linjana on ollut tuomita Hamasin hyökkäys Israeliin, painottaa nopeaa avun tarvetta Gazaan sekä todeta Israelilla olevan mahdollisuuden itsepuolustukseen kansainvälisen ja humanitaarisen oikeuden rajoissa.

– Israeliin on vedottu monta kertaa, että on toimittava nimenomaan paitsi kansainvälisen oikeuden niin erityisesti kansainvälisen humanitaarisen lain puitteissa, hän sanoo.

Valtonen ei kuitenkaan avannut sitä, missä pisteessä Suomi voisi harkita Israel-politiikkaansa uusiksi ja miten.

Valtonen: Tilanne haastava

Valtonen sanoo tilanteen olevan haastava, koska Hamas käyttää ihmisiä kilpenä ja piiloutuu sairaaloiden kaltaisiin siviilikohteisiin.

– Tämä on täysin humanitaarisen lain vastaista. Ja itse asiassa tilanteessa, jossa voidaan osoittaa, että tällainen siviilikohde on valjastettu puolustustaisteluun tai on otettu sotilaalliseen käyttöön, niin silloin se ei ole enää siviilikohde oikeuden perusteella.

Sairaaloiden kasvavasta ahdingosta on varoiteltu jo pitkään. Äärijärjestö Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan esimeriksi al-Shifan sairaalassa 30 ihmistä olisi jo kuollut polttoainepulan takia ja ettei tuo Gazan suurin sairaala olisi enää lauantain jälkeen ollut toiminnassa.

Muun muassa BBC on uutisoinut Israelin kieltäneen, että al-Shifan sairaalasta olisi loppunut sähkö.

Valtosen mukaan kyseisen sairaalan tai Gazan muiden sairaaloiden tilanteesta ei tullut uutta tilannepäivitystä ulkoministerikokouksesta.

Sunnuntaina EU:n korkea edustaja Josep Borrell julkaisi EU:n puolesta julkilausuman, jossa vaadittiin välittömiä humanitaarisia taukoja ja humanitaaristen käytävien avaamisesta Gazaan.

Borrell kommentoi tilannetta myös maanantaina saapuessaan kokoukseen. Borrellin mukaan Israelia pyydetään osoittamaan maksimaalista maltillisuutta, jotta siviilien suojelu varmistuisi.

– Tuomitsemme Hamasin sairaaloissa olevien ihmisten käyttämisen kilpenä, mutta samalla ilmaisemme huolemme kamalasta tilanteesta sairaaloissa, joihin pommitukset vaikuttavat raskaasti, hän sanoi.

Entä asekaupat?

Vaikka Suomen linjasta on viestitty monta kertaa, epäselväksi on jäänyt, millaisia seurauksia Israelille voisi tulla kansainvälisen oikeuden rikkomisesta. Valtonen ei tälläkään kertaa signaloi sitä, että Suomi voisi jossain pisteessä harkita Israelin sotatoimista esitettyjen väitteiden perusteella jotenkin konkreettiseksi uusiksi Israel-politiikkaansa.

Suomi on muun muassa tehnyt asekauppoja Israelin kanssa, ja sunnuntaina Israel vahvisti, että se on toimittamassa Daavidin linko -ohjusjärjestelmän Suomelle.

Valtonen sanoi, että myös Suomen verrokkimaat ovat hankkineet Israelilta puolustusmateriaalia.

– Suomi ja Suomen Puolustusvoimat hankkivat meidän suorituskykyihimme parhaiten sopivaa puolustusmateriaalia tarkasti kilpailuttamalla ja toki semmoisilta kumppaneilta, jotka ovat meidän viiteryhmiemme kannalta mahdollisia.