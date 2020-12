Ministeri Pekka Haavisto ajautui ulkoministeriön virkamiehen kanssa törmäyskurssille al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamisessa. Jupakkaa selvittäneen perustuslakivaliokunnan mietintöä odotetaan tällä viikolla.

Tällä viikolla selviää, uhkaako ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) syyte vai ei. Perustuslakivaliokunnan on määrä saada valmiiksi mietintönsä siitä, rikkoiko Haavisto lakia al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen liittyneissä virkatoimissaan.

Valiokunta kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina illalla, mutta mietintö ei valmistu vielä silloin.

– Kokouksessa luetaan mietintöluonnos, mutta ei ryhdytä muutoin käsittelemään sitä. Arviolta luku kestää noin tunnin. Tiistain kokouksessa jatketaan sitten luonnoksen käsittelyä, kertoo puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Valiokunta pitää tiedotustilaisuuden mietinnön valmistuttua.

Keskusrikospoliisi sai heinäkuussa valmiiksi valiokunnan pyytämän esitutkinnan asiasta. Sen jälkeen valiokunta on perehtynyt noin tuhatsivuiseen esitutkintapöytäkirjaan sekä kuullut uudelleen asiantuntijoita ja Haavistoa.

Haavisto siirsi virkamiehen syrjään al-Holin hoitamisesta

Kymmenen oppositioedustajan tekemän muistutuksen perusteella käynnistyneessä tutkinnassa on kyse siitä, syyllistyikö Haavisto virka-aseman väärinkäyttöön tai virkavelvollisuuden rikkomiseen antaessaan määräyksen siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen syrjään al-Holin tapauksen hoitamisesta. Tuominen oli ollut viime syksynä Haaviston kanssa eri mieltä suomalaisten Isis-naisten ja näiden lasten kotiuttamiseen liittyvästä operaatiosta. Haavisto on jatkanut ministerinä tapauksen selvittämisen ajan.

Lopullinen päätösvalta täysistunnolla

Mahdollisesta syytteen nostamisesta päättäisi eduskunnan täysistunto perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Syytekynnys on ministerin osalta melko korkea. Syyte voidaan nostaa, jos valtioneuvoston jäsen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvia velvollisuuksiaan tai menetellyt muuten virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Syyte käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa ja sitä ajaisi valtakunnansyyttäjä. Valtakunnanoikeuden tuomioon ei saa valittamalla hakea muutosta. Oikeuden kokoonpanoon kuuluu tuomareiden lisäksi eduskunnan valitsemia jäseniä, kuten kansanedustajia.

Suomalaisäitejä paennut lapsineen

Valtioneuvosto päätti al-Holin leirillä olevien suomalaislasten kotiuttamisesta kiivaan poliittisen keskustelun jälkeen noin vuosi sitten. Linjauksen mukaan lapset pyritään kotiuttamaan mahdollisimman nopeasti, mutta velvollisuutta aikuisten auttamiseen ei ole. Käytännössä ulkoministeriö joutuu varautumaan myös äitien kotiuttamiseen, koska leiriä hallinnoivat kurdit ovat kieltäytyneet päästämästä leiriltä lapsia ilman äitejään.

Al-Holin leirillä on kerrottu olleen noin kymmenen suomalaisäitiä. Suomalaisia lapsia leirillä on ollut kolmisenkymmentä. Suomeen on kotiutettu toistaiseksi kaksi orpolasta.

Omin voimin leiriltä on paennut ainakin neljä perhettä. Ulkoministeriö tiedotti kesäkuussa, että kolme naista ja yhdeksän lasta saapui Suomeen Turkin kautta. Elokuussa ministeriö kertoi, että leiriltä oli palannut suomalainen äiti alle 10-vuotiaiden lastensa kanssa. Ministeriö ei kommentoinut lasten tarkkaa määrää. Myös tämä perhe oli paennut leiriltä ja lentänyt Suomeen Turkista.

Varsinaisia kotiutusvalmisteluja on entisestään vaikeuttanut koronapandemia, joka on muun muassa rajoittanut liikkumista alueella.