Helsinki

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) perää laajaa selvitystä venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin Novitshok-myrkytyksestä. Haavisto sanoi STT:lle, että nyt on erittäin tärkeää selvittää, mikä on myrkyn alkuperä ja ketkä ovat tekoon syylliset. Asia tulisi Suomen linjan mukaisesti selvittää kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:ssä, jonne Saksa on ilmoittanut vievänsä asian.

Venäjä on torjunut syytökset myrkytyksestä, mutta Haaviston mukaan olisi tärkeää, että Venäjä tekisi asiassa yhteistyötä.

Minkälaista yhteistyötä Venäjältä nyt edellytetään?

– Varmaan olisi tärkeää, jos Venäjä tekisi tässä asiassa yhteistyötä. Kyllähän tällaisten aseiden ja myrkkyjen leviäminen missä tahansa yhteiskunnassa on vaarallinen asia ja tärkeää olisi selvittää, ketkä ovat tällaisen teon taustalla. Uskon, että Saksa tulee myös olemaan tässä aktiivinen ja on jo ilmoittanut, että vie tämän kemiallisten aseiden kieltojärjestöön. Nyt asia on tietysti tuore ja kantoja muodostetaan, mutta ei voi olla niin, että näin vakava myrkkyjen käyttö painetaan villaisella.

Kun kyseessä on Skripalien jälkeen jo toinen julki tullut Novitshok-myrkytys, voiko tässä vaiheessa jo arvioida, että onko Venäjä ollut tässäkin tapauksessa taustalla?

– Jokainen tapaus on tietysti omansa ja on hirveän tärkeää, että tutkitaan kunnolla ja selvitetään aineen alkuperä, jos se pystytään selvittämään ja sitten, että kuka on mahdollisesti tällaista levittänyt. Tämä ei ole mikään kotikemistin tuote, vaan tähän tarvitaan hyvin sofistikoituneet laboratoriot tämmöisen myrkyn valmistukseen. Siinä mielessä on tärkeää, että alkuperä selvitetään.

"Liian aikaista tuomaroida"

Voiko tässä vaiheessa kuitenkin epäillä, että jäljet johtavat Venäjän valtion sylttytehtaalle?

– En lähtisi tässä vaiheessa vielä toimimaan tuomarina tässä asiassa. Selvitys on varmasti kaikkien edun mukainen. Kun tapahtuma on tapahtunut Venäjällä, niin varmasti sielläkin luulisi olevan intressi selvittää, mitä oikeasti on tapahtunut. Tähän tietysti perustuvat kansainväliset sopimukset, että kaikki osapuolet ovat mukana tätä selvitystä tekemässä.

Presidentti Sauli Niinistö pitää kemiallisten aseiden käyttöä järkyttävänä.

Miten tämä vaikuttaa Venäjän ja muiden Euroopan maiden suhteisiin?

– Ensireaktio myös omilta ministerikollegoilta – ehdin Hollannin ministerin kanssa tästä muutaman sanan tänään vaihtaa – on tietysti ollut järkyttynyt. Varmasti EU tulee yhteistä kantaa tähän muodostamaan. Tärkeintä on, että tuetaan Saksan hallituksen vaatimuksia ja asiat pyritään selvittämään mahdollisimman nopeasti.

Onko vaaraa, että EU:n ja Venäjän suhteiden kiristyminen heijastuu myös Valko-Venäjän tilanteeseen?

– Nyt puhutaan hyvin erillisistä tapahtumista ja tapahtumaketjuista, tässä tietysti on monia asioita joissa yhteistyötä tarvitaan. Toivotaan, että nämä asiat eivät enempää kytkeydy toisiinsa.

Niinistö ja Marin pitivät tapausta järkyttävänä

Presidentti Sauli Niinistö luonnehti Saksan viranomaistietoja huolta herättäviksi.

– Kemiallisen aseen käyttö on järkyttävää. Koko kansainväliselle yhteisölle on tärkeää saada tapahtumista mahdollisimman perusteellinen selvyys, hän sanoi presidentin kanslian julkaisemassa lausunnossa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) oli samaa mieltä.

– Tieto Aleksei Navalnyin myrkytyksestä hermomyrkyllä on järkyttävä. Asiasta on saatava perusteellinen selvitys ja tekijät on saatettava vastuuseen.