Tiistaina Puolaan osuneen ohjuksen osalta selvitetään edelleen useampia vaihtoehtoja, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Näitä ovat Venäjän tarkoituksellinen isku, vahinko eli harhautunut ammus tai se mahdollisuus, että ammus on tullut muualta kuin Venäjältä.

Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessaan tänä aamuna, että Naton jäsenmaa Puola harkitsee Naton neljännen artiklan mukaisten konsultaatioiden pyytämistä. Naton suurlähettiläillä on aamukymmeneltä kokous, jossa Suomi on mukana tarkkailijajäsenenä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan itäpuolalaiseen Przewodowin kylään maan itäosassa osui tiistaina ohjus, joka Puolan ulkoministeriön mukaan tappoi kaksi ihmistä. Przewodowin kylä on lähellä Ukrainan rajaa.

Maan johto on aiemmin kertonut, että ohjus oli venäläisvalmisteinen. Puolan presidentti Andrzej Duda kertoi kuitenkin aiemmin, ettei maasta, josta ohjus lähti, ollut varmuutta.

Haaviston mukaan on tärkeää tietää Puolassa tapahtuneiden räjähdysten syyt. Puolustusliitto Naton ohella Puola on EU:n jäsenmaa, ja Haavisto arvioi, että Ukrainan sodassa on keväästä lähtien ollut eskaloitumisen vaara.

– Nyt olemme sellaisen tapahtuman äärellä, josta tämä eskaloituminen saattaa lähteä liikkeelle. Siksi on tärkeää, että selvitetään, mitä on tarkalleen ottaen tapahtunut, hän sanoo.

Haavisto ollut yhteydessä Puolan ulkoministeriin

Haavisto kertoi olleensa jo tiistaina yhteydessä useisiin Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministereihin, myös Puolan.

– Halusimme osoittaa solidaarisuutta puolalaisille ja yhtyä puolalaisten suruun siitä, että ihmishenkiä on tässäkin tapahtumassa menehtynyt.

Hänen mukaansa Suomi on iskuista tällä hetkellä sen tiedon varassa, mitä Puola on kertonut.

Haavisto kertoo pitävänsä tärkeänä, että Suomi pääsee Naton tarkkailijajäsenenä mukaan kokouksiin, joissa Ukrainan ja Naton turvallisuustilannetta käsitellään. Suomi ei saa toistaiseksi osallistua Naton päätöksentekoon, mutta Suomi voi hänen mukaansa yhtyä Naton kantoihin.

Puolustusliiton on määrä pitää tiedotustilaisuutensa myöhemmin keskiviikkona.

Suomi on toimittanut generaattoreita Ukrainaan

Ukrainassa raportoitiin tiistaina useita ohjusiskuja eri puolilla maata. Haaviston mukaan iskut ovat seurausta Venäjän pommituskampanjasta, joka on kohdistunut varsinkin Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Hänen mukaansa miljoonat ihmiset ovat joutuneet olemaan Ukrainassa ilman sähköä. Haavisto kertoo, että EU:ssa parhaillaan mietitään, miten Ukrainan energiainfrastruktuuria voidaan tukea. Haavisto kertoi, että Suomi on jo toimittanut Ukrainalle generaattoreita maan energiatilanteen helpottamiseksi.

– Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän iskut Ukrainaan ja Ukrainan energiasektoria vastaan, sanoo Haavisto.