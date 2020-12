Sosiaali- ja terveysministeriön lasten ja nuorten yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom (vas.), ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ja sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen olivat kertomassa al-Holin leiriltä kotiutetuista perheistä sunnuntaina iltapäivällä.

– Kurdiviranomaisilla on ollut se kanta, että he eivät erota äitejä lapsistaan. Kun sieltä liikkuu ihmisiä, todennäköistä on, että äidit ovat lastensa mukana. Ellei sitten silloin ole olemassa jotain oikeustoimia, joihin äitejä pantaisiin.

Näin ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi maanantaina viikonlopun al Hol -kotiutusoperaatiota.

Sunnuntaina Suomeen tuli kaksi Syyriassa al-Holin leirillä ollutta naista ja kuusi heidän lastaan. Suomi kotiutti nyt ensimmäistä kertaa aikuisia al-Holista.

Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa saaneensa tiedon kotiutuksen toteutumisesta perjantaina. Ratkaisun kotiutuksesta teki ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner.

Haaviston mukaan lasten etu on perusteena sille, että huoltajat voivat seurata leiriltä lasten mukana. Suomen vuosi sitten tekemä linjaus velvollisuudesta auttaa al-Holin lapsia ei ole hänen mukaansa muuttunut.

Samaa toisti pääministeri Sanna Marin (sd.) toimittajille eduskunnassa.

– Meidän velvollisuutemme on pyrkiä toimimaan niin, että lasten oikeudet toteutuvat, että heillä on oikeus elämään ja että he pääsevät takaisin Suomeen, Marin sanoi.

Erityisedustaja Tanner toimi Marinin mukaan hallituksen linjauksen mukaisesti.

Haaviston mukaan lasten oleskelu pitkään leirillä onnettomissa oloissa voisi synnyttää turvallisuusuhkaa. Tarkoituksena olisi saada lapset kotiin.

Myös Marinin mukaan Suomi pyrkii siihen, että suomalaislapset saataisiin kotiutettua al-Holin leiriltä Suomeen niin pikaisesti kuin mahdollista.

Suomi toteutti tuoreen kotiuttamisen Saksan kanssa. Haavisto lähetti vielä kiitokset saksalaiselle virkaveljelleen.

Muut omin neuvoin paenneita

Suomeen on saapunut al-Holista nyt yhteensä kuusi naista ja parikymmentä lasta.

Näistä kaksi naista ja kahdeksan lasta ovat tulleet ulkoministeriön kotiutusoperaatioissa.

Muut ovat paenneet leiriltä omin neuvoin ja heitä on autettu konsulipalvelulain mukaisesti. Näiden toukokuussa ja elokuussa Suomeen tulleiden joukossa oli neljä Isis-äitiä.

Toinen sunnuntaina al-Holista kotiutetuista naisista on suomalaistaustainen "Sanna", joka on esiintynyt muun muassa uutiskanava CNN:n haastattelussa. Sannan mukana Suomeen tuli neljä lasta.

Toinen heistä on tiettävästi ulkomaalaistaustainen, mutta konfliktialueelle Suomesta lähtenyt nainen.

Miltä taholta tietoa löytyy?

Poliisi tekee al-Holista palanneista naisista esiselvityksen.

Keskusrikospoliisin (KRP) rikosylikomisario Tero Haapala sanoo, että esiselvitykset ovat vielä kesken kaikkien al-Holista Suomeen saapuneiden naisten osalta. Asian etenemistä hidastaa tiedonhankinnan hankaluus.

– Esiselvitykset ovat vielä osin kesken myös edellisten saapuneiden kohdalta. Tiedonhankinta sieltä aiemmin Isisin hallinnoimilta alueilta on haasteellista, siellä ei semmoisia viranomaistahoja ole, Haapala sanoo.

Hänen mukaansa poliisilla on alueella tiedon hankinnan ja saannin lähteitä, mutta niitä ei ole tarkemmin nimetty.

Tarkkaa aikataulua esiselvitysten valmistumisille ei voi sanoa, mutta tavoitteena on Haapalan mukaan tehdä ne mahdollisimman nopeasti.

Esiselvityksen teko ei sinänsä rajoita sen kohteena olevien arkea.

Valtakunnansyyttäjän toimisto tekee jokaisen esiselvityksen valmistumisen jälkeen tarvittaessa päätöksen siitä, käynnistetäänkö kyseisen henkilön kohdalla esitutkinta.

Aina kun epäilty rikos on tapahtunut ulkomailla, valtakunnansyyttäjän toimisto tekee esitutkintaa koskevan aloituspäätöksen.

Kyseessä voisi olla esimerkiksi epäily terrorismirikoksesta.

Al-Holin leirillä olleista naisista osa on ollut naimisissa Isis-taistelijoiden kanssa.

Al-Holin suomalaislapsista tehtiin aikoinaan lastensuojeluilmoitukset ja poliisi on tietoinen näistä henkilöistä.

Alle 15-vuotiailta lapsilta on viranomaisten mukaan tarpeen selvittää, mitä he ovat nähneet ja kokeneet leirillä. Sen jälkeen lapsia yritetään auttaa sosiaalityön keinoin.

Juttua päivitetty KRP:n Tero Haapalan ja pääministeri Sanna Marinin kommenteilla kello 17.53.