Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi Suomen viisumilinjauksesta perjantai-iltana. Arkistokuva. Kuva: VALDA KALNINA

Suomi aikoo rajoittaa sitä, ketkä venäläiset pääsevät jatkossa turistiviisumin turvin Suomeen, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudesta.

– Pelkällä turismiperusteella ei Suomeen pääse, Haavisto sanoo.

Sen sijaan venäläiset pääsevät rajan yli jatkossakin, jos matkan perusteena on perhesuhteet, työ tai opiskelu. Myös rahtiliikenne liikkuu tulevaisuudessa maiden välillä.

Niin ikään humanitaariset syyt ovat yhä peruste ylittää itäraja. Suomesta voi hakea turvapaikkaa normaalin turvapaikkaprosessin kautta.

Taustalla on valtioneuvoston uusi periaatepäätös, joka linjattiin tp-utvassa perjantaina. Haaviston mukaan uusi linjaus voi tulla voimaan jo ensi viikolla, ja sitä voidaan alkaa soveltaa pian sen jälkeen.

– Ensimmäiset luonnokset periaatepäätöksestä on olemassa.

Periaatepäätös vaatii vielä teknisen ja oikeudellisen valmistelun. Lisäksi lopullista versiota varten kuullaan muun muassa viisumiviranomaisia sekä rajavartiolaitosta.

Suomesta tuli reitti maailmalle

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan lopetti lennot Venäjältä Eurooppaan, ja venäläiset ovat etsineet uusia reittejä ulkomaille. Sen myötä Suomi on ollut viime kuukaudet venäläisturistien kauttakulkumaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona osittaisesta liikekannallepanosta. Päätöstä on vastustettu Venäjällä, ja kansa kokoontui myös mielenosoituksiin. Tieto osittaisesta liikekannallepanosta on lisännyt myös Suomeen suuntautuvaa liikennettä.

Haavisto toisti tiedotustilaisuudessa suomalaisviranomaisten arvion siitä, etteivät venäläisturistit itsessään ole Suomelle turvallisuusuhka, eikä Suomen rajan tuntumassa ole havaittu mitään poikkeavaa.

Schengen-säännöstön mukaan ulkomaisten maahantulo voidaan kieltää, jos se vaarantaa kyseisen maan kansainvälisiä suhteita. Suomen valtioneuvoston uusi linjaus nojaa tähän kohtaan. Suomi katsoo, että venäläisturistien kauttakulku vaarantaa Suomen kansainvälisiä suhteita.

– On tullut entistä kriittisempiä viestejä siitä, että fasilisoidaan venäläisten turismia ihan kuin tilanne olisi normaali, Haavisto toteaa.

Suomi olisi halunnut saada venäläisturismin suitsimiseen EU-tason ratkaisun. Ulkoministerin mukaan Suomi on esittänyt, että venäläisten turistiliikenne olisi pakotteiden piirissä.

– Tämä kokonaisuus on edelleen liikkeellä EU-elimissä, hän toteaa.

Myös pitkäaikaisten viisumien kohdalla harkitaan

Haaviston mukaan ei ole tiedossa sitä, minkä verran venäläisten maahantulon arvioidaan vähentyvän tämän päätöksen vuoksi. Ulkoministeri pitää kuitenkin nykyistä linjausta tiukkana.

Uusi linjaus tulee voimaan uusia viisumeita myönnettäessä sekä silloin, kun venäläisturisti pyrkii maahan pitkäaikaisen viisumin turvin.

– Joka kerta, kun henkilö on tulossa maahan, tutkitaan, täyttyykö vaatimus päästä maahan, Haavisto sanoo.

Suomen rajalla tarkastetaan myös ne Schengen-viisumit, jotka joku muu maa on myöntänyt.

Suomi on kiristänyt viisumipolitiikkaansa jo aiemmin Venäjän hyökkäyssodan aikana. Haavisto sanoi, että muun muassa kiinteistön omistajien viisumien saamista on jo kiristetty.

– On haluttu tukkia porsaanreiät, jota on nähty, kun kiinteistöjä on jaettu keinotekoisesti.

