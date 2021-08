Kabul

Afganistanin hallinnon sotilaita miehitti tarkastuspistettä pääkaupunki Kabulissa, jonka ulkopuolella Taleban-taistelijoiden kerrottiin odottavan eri puolilla. Kuva: STRINGER

Suomalaisdiplomaattien tilanne Afganistanissa on vaikeasti ennakoitava, sillä Taleban on toimiltaan arvaamaton, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) lehdistötilaisuudessa.

Maan kiristyvä turvallisuustilanne tekee haastavaksi toteuttaa valtioneuvoston päätöstä taata suomalaisen henkilökunnan ja Suomea avustaneiden afganistanilaisten turvallisuus.

– En perjantaina arvannut, että tilanne eskaloituu näin nopeasti, Haavisto kommentoi tilaisuuden aluksi ja kertoo, että töitä evakuointien ja suojausoperaation eteen on tehty aktiivisesti viime viikosta lähtien ja läpi viikonlopun.

– Voin vannoa, että teemme työtä minuutti minuutilta, että saamme valtioneuvoston päätöksen toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla tässä haastavassa tilanteessa.

Afganistaniin lähetettyjen suomalaisten hän toteaa yhä olevan maassa ja painottaa heidän turvallisuutensa olevan ykkösasia. Ulkoministeriöllä on lähetystön henkilöstön olinpaikoista tieto.

Haaviston mukaan keskusteluja on käyty evakuoimisten logistisista ratkaisuista. Ensimmäisen erän, 130 henkilön osalta on tehty nopeita ratkaisuja, mutta nykyisessä turvallisuustilanteessa on vaikea ennakoida, evakuoidaanko lisää ihmisiä Afganistanista.

– Lähdimme ajatuksesta, että meillä on ensimmäinen erä, joka on selkeästi tiedossa ja joka on ollut tähän saakka palveluksessa, jonka osalta voidaan tehdä nopeitakin toimia. Jätimme mahdollisuuksien rajoihin, että tulisi seuraavia päätöksiä.

"Tämä on tilanne, jossa raja on vedettävä jonnekin"

Haavisto kertoi, että ulkoministeriö on saanut valtavan määrän yhteydenottoja heiltä, jotka ovat tehneet yhteistyötä Suomen kanssa tai olleet Suomen palkkalistoilla vuosia sitten.

– Valitettavasti tämän hetken tilanteessa meillä on rajoitetut mahdollisuudet tätä suojaa antaa. Uuden johdon tulo maahan tuottaa siirtolaisuutta ja pakolaisuutta niiden piirissä, jotka kokevat tilanteen kannalta turvallisuutensa uhatuksi. Heitä on paljon, Haavisto toteaa.

Haaviston mukaan heidän kohdallaan, joilla on Suomen valtion jälkeen ollut jo toisia, usein kansainvälisiä työsuhteita, voivat nämä myöhemmät työnantajat parantaa henkilöiden turvallisuustilannetta.

– Tämä on tilanne, jossa raja on vedettävä jonnekin. Jos otetaan kaikki 20 vuoden aikana joko työsuhteessa tai alihankintasuhteessa Suomeen olleet, puhutaan sadoista ihmisistä plus heidän perheistään. Juuri nyt logistiset mahdollisuudet eivät anna mahdollisuutta näitä kaikkia auttaa. Tämä on tietysti valitettavaa, mutta realiteetti.

Suomeen evakuoitavista 50:n on kerrottu olevan Suomea avustaneita työntekijöitä ja heidän perheidensä jäseniä ja 80:n EU:n ja Naton työntekijöitä perheineen. Yhteensä evakuoidaan 130 ihmistä. Haavisto kertoi perjantaina, että heille myönnetään Suomessa oleskelulupa.

Eilen lauantaina ulkoministeriö ei ollut saanut tietoonsa kaikkia EU:n ja Naton työntekijöitä, jotka tullaan evakuoimaan Suomeen. Haavisto totesi uskovansa, että asiaa saadaan vietyä eteenpäin ja painotti Suomella olevan erittäin hyvä yhteistyö Kabulissa sekä EU:n edustustoon että kriisinhallintaoperaation johdon kanssa.

"Voi olla päivien kysymys, milloin lentoliikenne Kabulin kentälle lakkaa"

Ministeri kehotti maassa matkustavia suomalaisia, jotka eivät ole tehneet matkustusilmoitusta, ottamaan yhteyttä ulkoministeriöön. Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia hänen mukaansa poistumaan Afganistanista välittömästi.

Turvallisuussyistä Haavisto ei vastaa kysymykseen, kuinka monta suomalaista Afganistanissa tarkalleen on.

Yhdysvalloilla on Haaviston mukaan vahva ote Kabulin lentokentästä, mutta ihmisten pääsy Kabuliin ja kaupungin sisällä liikkuminen on vaikeutunut, mikä voi vaikuttaa pääsyyn evakuointiin. Sunnuntaina lentokentälle on laskeutunut vielä kaupallisia lentoja.

– Voi olla päivien kysymys, milloin lentoliikenne Kabulin kentälle lakkaa, Haavisto kuitenkin totesi viitaten nopeasti kiristyvään turvallisuustilanteeseen.

Haavisto uskoo, että skenaario, jossa suomalaiset olisivat viikkoja aiemmin lähteneet Kabulista, ei olisi antanut Suomesta ja maan ulkomaan edustustosta hyvää kuvaa. Hänen mukaansa ulkoministeriössä on tehty viimeiseen asti töitä demokraattisen ja rauhanomaisen Afganistanin puolesta.

Jos lähetystön, EU:n tai Naton palveluksessa olleita afganistanilaisia olisi evakuoitu jo aiemmassa vaiheessa, olisi se tehnyt lähetystön työn mahdottomaksi.

– Silloin suomalaisiakaan ei olisi jäänyt sinne. Kun avustavaa henkilökuntaa on lähetystössä paikalla, siellä voidaan toimia ja tehdä työtä.

Lähetystön evakuointi ei Haaviston mukaan tarkoita muodollisesti sen sulkemista.

15.8. kello 15.44 ja 18.20: Päivitetty uutiseen ulkoministeri Haaviston kommentit lehdistötilaisuudesta.