Suomen ja Naton liput nostettiin aamulla salkoon ulkoministeriön päärakennuksen edessä. Kuva: Santeri Iltanen, valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on allekirjoittanut Suomen liittymisasiakirjan Suomen Nato-edustustolla Brysselissä. Asiakirjan talletustilaisuus on myöhemmin tänään Naton päämajalla, minkä jälkeen Suomi on Naton jäsen.

Haavisto kuvaili allekirjoituksen jälkeen tunnelmia odottaviksi. Hän sanoi, että myöhemmin iltapäivällä on odotettavissa juhlallinen hetki, kun Suomen lippu nousee salkoon.

Liittymisjuhlallisuuksissa ovat Haaviston lisäksi mukana myös presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).