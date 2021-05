Helsinki

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on äärimmäisen huolestunut tapauksesta, jossa Ryanairin kone pakotettiin hätälaskeutumaan Valko-Venäjälle.

– Onhan tämä aivan ennenkuulumatonta Euroopassa, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan EU:n pitää reagoida vahvasti tapahtumaan, koska lentoyhtiö on EU-maasta ja lento oli kahden EU-maan pääkaupunkien välinen. Kokonaisuutena tapaus näyttää hänen mukaansa epäilyttävältä ja tuntuu siltä, että koneen maahan pakottamisen pääsyy on ollut Raman Pratasevitshin pidättäminen ja saaminen pois koneesta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää sunnuntaista tapausta ennenkuulumattomana. Arkistokuva. Kuva: RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY

Haavisto huomauttaa, että operaatiossa on vaarannettu yli sadan matkustajan turvallisuus.

– On aivan poikkeuksellista, että kone pakotetaan laskeutumaan toiselle kentälle ja että pakottamisessa on ilmeisesti ollut mukana sotilastoimintaa, Haavisto sanoo.

Hän painottaa, että maiden, lentoyhtiöiden ja matkustajien täytyy voida luottaa siihen, että lennot toimivat normaalisti.

– Ylilentotilanteessa ylilennettävä maa ei voi yllättäenkään käännyttää konetta omalle lentokentälleen.

Suuri kysymys Haaviston mielestä on se, onko Valko-Venäjän ilmatila enää turvallinen.

– Tätä joudutaan selvittämään, Haavisto lisää.

Maailmassa on paljon autoritäärisiä maita, mutta Haaviston mukaan ei ole ollut tapana, että ne koettaisivat kaapata omia kansalaisiaan takaisin tällaisella toiminnalla.

Haavisto kertoo eilen olleensa yhteydessä Valko-Venäjän ulkoministeriin Uladzimir Makeihin, joka oli ensin asiasta tietämätön.

– Makei sanoi, että hänen täytyy selvittää (asia) muilta viranomaisilta. Myöhään illalla hän palasi lakonisella viestillä, että kysymys oli pommiuhasta. No, se oli nähty tiedotusvälineistä, Haavisto kertoo.

Kesäkuussa EU:n sanktiolistaa mahdollisesti laajennetaan

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell paheksuu EU-maiden puolesta julkistamassaan kannanotossa tapahtunutta ja vaatii pidätetyn Raman Pratasevitshin vapauttamista.

– Tähän vaatimukseen on helppo yhtyä. Lisäksi Borrell vaatii kansainvälistä tutkimusta, mitä koneen käännytyksessä on tapahtunut, Haavisto sanoo.

EU on jo aiemmin hyväksynyt henkilösanktioita valkovenäläisiä kohtaan, jotka ovat muun muassa syyllistyneet väkivaltaisuuksiin oppositiota vastaan.

– Tietysti on aika helppo ajatella, että kun seuraavan kerran tätä sanktiolistaa käsitellään kesäkuussa, on mahdollista, että tämän toiminnan aiheuttajat ja syypäät mahdollisesti lisätään sanktiolistalle. Se on tietysti vähintä, mitä voi tapahtua, Haavisto sanoo.

Mahdollisten uusien sanktioiden lisäksi EU:ssa seurataan hänen mukaansa tarkasti Raman Pratasevitshin tilannetta.