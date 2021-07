Maahanmuutosta eri vaikutuksineen on viime vuosina puhuttu paljon julkisuudessa, mikä näkyy myös asennemittauksissa. Somen perusteella voisi päätellä, että työperäiseen maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien määrä olisi lisääntynyt. Tämä ei kuitenkaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn tilastojen perusteella pidä paikkaansa.

EVAn tuore raportti kertoo, että noin puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon ja on valmis helpottamaan työllistymistä Suomeen. Asenteet ovat muuttuneet selvästi verrattuna kolme vuotta sitten tehtyyn kyselyyn. Viimeisen 20 vuoden aikana trendi on ollut selkeästi samansuuntainen. Ulkomaisten, ammattitaitoisten työntekijöiden houkuttelemiseksi Suomeen on käynnistetty monia kansallisia ja alueellisia projekteja.