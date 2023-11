Helsinki

Lemmikkieläintarvikeyhtiö Musti Groupin mukaan mahdollinen syy lemmikkien sairastumisiin on ulkomainen perunahiutale, jota on ollut kahdessa viljattomassa lemmikinruokatuotteessa. Yhtiön mukaan raaka-aineena käytetty perunahiutale on peräisin Hollannista.

Kyseiset tuotteet on varotoimenpiteenä vedetty myynnistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Musti Groupin toimitusjohtaja David Rönnberg kertoo tiedotteessa, että sairastuneiden koirien oireissa on kyse hyvin mahdollisesti glykoalkaloidimyrkytyksestä. Tiedotteen mukaan syynä voi olla glykoalkaloidien korkea pitoisuus perunahiutale-erässä.

– Glykoalkaloideille ei EU:ssa ole rehurajoja. Tämän takia eurooppalaiset toimittajat eivät mittaa arvoja joka erästä. Jatkossa tulemme omalla tehtaallamme itse mittaamaan jokaisen erän glykoalkaloiditason, Rönnberg kertoo.

Rönnbergin mukaan kyseistä perunahiutale-erää on käytetty vain kahdessa yhtiön ruokareseptissä.

Myös kissanruokaa vedetään pois myynnistä

Lemmikkitarvikeketju Musti ja Mirri kertoi viikonloppuna vetäneensä takaisin eriä SMAAK Herkkä kala viljaton -nimisestä tuotteesta, jonka epäillään aiheuttaneen koirille vakavia oireita. Nyt myynnistä on vedetty myös SMAAK Viljaton Kana -kissanruoka.

Musti Groupin mukaan suurin osa tuotteista on saatu pysäytettyä varastoihin ja myymälöihin. Ennen poisvetoa myyntiin päätyi 1 400 säkkiä, joista valtaosa myytiin Suomessa. Osa myyntiin päätyneestä ruuasta on yhtiön mukaan mahdollisesti pilaantunutta.

Yhtiö kertoo korvaavansa kyseisiin tuote-eriin liittyvät eläinlääkärikulut. Rönnbergin mukaan asiasta ohjeistetaan mahdollisimman pian.

– Haluan sydämestäni pyytää asiakkailtamme anteeksi, etenkin näistä kahdesta tuotteista sairastuneiden lemmikkien omistajilta. Tällaisen tapahtuminen ei ole hyväksyttävää. Näin ei saisi tapahtua koskaan, Rönnberg jatkaa tiedotteessa.

SMAAK Herkkä Kala Viljaton -koiranruokaa vedetään pois myynnistä kahden ja kymmenen kilon pakkauksissa, joiden parasta ennen päiväykset ovat 12. huhtikuuta 2025 ja 13. huhtikuuta 2025. Viikonloppuna myynnistä vedettiin jo pakkaukset, joiden päiväys oli 3. huhtikuuta 2025 ja 4. huhtikuuta 2025.

SMAAK Viljaton Kana -kissanruokaa vedetään pois myynnistä puolentoista kilon ja seitsemän kilon pakkauksissa, joiden parasta ennen päiväys on 19. huhtikuuta 2025.

Reklamaatio-ohjeet kyseisiä tuote-eriä ostaneille löytyvät Mustin ja Mirrin verkkosivuilta.

Alvar Pet Oy sen sijaan kertoo tiedotteessaan, että Vakaa-niminen koiranruoka on vedetty pois myynnistä varotoimenpiteenä. Ruokaan on mahdollisesti käytetty samoja perunahiutaleita. Takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -päiväys on 9. lokakuuta 2024. Takaisinveto koskee tuotteita, jotka ovat kahden, kuuden ja kymmenen kilon pusseissa.

Laboratorioanalyysi vienee viikkoja

Ruokavirasto on ottanut analysoitavakseen näytteitä takaisinvedetyistä rehueristä ja tehtaalla valmistukseen käytetyistä raaka-aineista. Tuloksien saanti raaka-aineiden analyysista voi viedä kuitenkin viikkoja.

STT:llä on tiedossa yksi tapaus, jossa omistajan mukaan takaisinvedettävää ruokaa syönyt koira on voimakkaiden kipujen takia lopetettu eläinlääkärissä. Lisäksi ainakin Helsingin Sanomat on uutisoinut saaneensa yhteydenottoja ihmisiltä, joiden huonokuntoinen koira on jouduttu lopettamaan ja omistajat ovat epäilleet oireiden syyksi kyseistä koiranruokaa.

Päivitetty klo 11.31: Lisätty tieto Alvar Pet Oy:n takaisinvedosta.