Helsinki

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho toppuuttelee huolia Naton ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) toppuuttelee Naton ydinaseisiin liittyviä huolia viestipalvelu Twitterissä. Hänen mukaansa ei ole olemassa syytä, miksi Naton ydinaseita haluttaisiin sijoittaa Suomeen. Sen sijaan hänen mukaansa on erittäin hyviä syitä pitää Naton ydinaseet kaukana Venäjän rajoilta. Hän viittaa vaaraan siitä, että ydinaseet jäisivät Venäjän käsiin sodan syttyessä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Euroopassa on Yhdysvaltojen ydinaseita osana Naton ydinasepelotetta Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa ja Turkissa, ja tämän lisäksi Ranskalla ja Isolla-Britannialla on omia ydinaseitaan. Näin kertoo muun muassa yhdysvaltalainen ajatushautomo Asevalvonnan ja ydinsulun keskus (The Center for Arms Control and Non-Proliferation).

Halla-aho kirjoittaa tviitissään, että kylmän sodan jälkeen Natoon liittyneissä Itä- ja Keski-Euroopan maissa ei ole koskaan ollut Naton ydinaseita.

Halla-ahon mukaan joukkoja sijoitetaan jäsenmaihin pikemminkin vastahankaisesti

Halla-ahon mukaan suomalaisia pelotellaan Naton pysyvillä tukikohdilla Suomessa tai vieraiden joukkojen sijoittamisella Suomeen. Hänen mukaansa Itä-Euroopan maat ovat vuosikymmeniä pyytäneet Natolta tukikohtia ja vieraita joukkoja heikoin tuloksin.

– Ei kenelläkään ole intohimoja lähettää omia joukkojaan mihinkään, ellei ole aivan pakko. Se maksaa rahaa, Halla-aho kirjoittaa.