Useilla Suomeen tulleilla ukrainalaisilla on ammattitaitoa ja kovasti työhalua. Kampaamossa työskennellyt Anna Marinokha ja nelivuotias Yeva-tytär kertoivat pitkästä matkastaan pohjoiseen Suomeen haastattelussamme viime viikolla. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Ukrainasta on YK:n arvion mukaan joutunut sodan takia lähtemään yli 3,5 miljoonaa ihmistä. Maan sisällä kodistaan on joutunut lähtemään jopa kymmenen miljoonaa ihmistä. Suomeen on Ukrainan kansalaisista päätynyt varsin pieni määrä, sillä esimerkiksi Tshekki kertoo myöntäneensä yli 200 000 erityisoleskelulupaa muutamassa viikossa.

Ukrainasta paenneiden kansainvälistä suojelua hakeneiden määrä on kasvanut nopeasti viime päivinä. Maanantaina 1 035 ukrainalaista haki kansainvälistä suojelua Suomesta. Lähes kaikki heistä hakivat tilapäistä suojelua, kertoo Maahanmuuttovirasto Migri.