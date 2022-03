Helsinki

Iskussa loukkaantunutta lasta leikattiin Kharkivissa Ukrainassa. Avustusjärjestöjen mukaan on tärkeää, että Ukrainan sairaanhoito pysyy toiminnassa myös sodan keskellä. Kuva: VASILIY ZHLOBSKY

Keskellä raatelevaa sotaa toimivat avustusjärjestöt tekevät sen, minkä suinkin pystyvät. Sekä Lääkärit Ilman Rajoja että Punainen Risti vertaavat Ukrainassa vallitsevaa tilannetta Syyrian sotaan, missä taisteluita on käyty kaupunkisotana siviilien keskuudessa.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen osaston toiminnanjohtajan Linda Konaten mukaan isona keskeistä on sen varmistaminen, että sairaanhoito pysyy toimintavalmiudessa sodan keskellä.

Tilanne voi muuttua hetkessä, korostaa Suomen Punaisen Ristin (SPR) kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

SPR:llä on viitisentoista ihmistä Ukrainassa tai maan rajalla auttamassa muun muassa logistiikassa.

– Puhtaan veden saatavuus on erittäin huono etenkin niillä alueilla, joilla taisteluita on käyty – etenkin Itä-Ukrainassa, Korhonen sanoo.

Sairaalat yrittävät valmistautua suuriin potilasmääriin

Lääkärijärjestön Konaten mukaan Ukrainaan lisätään kansainvälistä henkilöstöä jatkuvasti, ja Suomestakin paikan päälle on lähdössä yksi henkilö.

– Sairaalat valmistautuvat siihen, että mahdollisesti taistelut tulevat lähemmäs. Eri sairaaloilta tulee nyt tukipyyntöjä traumakirurgiaan ja ensihoitoon. Koulutamme myös paikallisia toimijoita, miten suuronnettomuustilanne kannattaa järjestää.

Lisäksi etenkin pienten lasten ja raskaana olevien naisten olisi tärkeää päästä tarvittaessa turvallisesti hoitoon.

– Varsinkin, kun käydään kaupunkisotaa, on se todella haastava ympäristö. Monethan piiloutuvat nyt esimerkiksi kellareihin, ja jos ihmiset ovat kellarissa koottuna, sielläkin esimerkiksi taudit voivat lähteä leviämään.

Kaupunkisota johtaa helposti siviiliuhreihin

Konatea huolettaa Ukrainan sodan kohdalla erityisesti taisteluiden käyminen ihmisten keskellä. Vertautuuko nykyinen Ukrainan tilanne mihinkään hänen aiempaan kokemukseensa?

– Olen ollut Afganistanissa, Pakistanissa ja Etiopiassa, ja vähän erilainen tämä on siinä, miten nopeasti muutos tapahtui. Muissakin sodissa – kuten Syyriassa ja Jemenissä – on nähty, kun sota tulee kaupunkeihin ja sillä on vakava seuraamus siviileille.

Myös SPR:n Korhonen päätyy samaan vertailuun kuin Konate.

– Ehkä Syyrian sota voisi olla lähin, jos katsotaan aseellisista konflikteista. Siellä on jouduttu käyttämään humanitaarisia käytäviä ja neuvotteluja osapuolten välillä. Iskuja on tehty niin, että Punaisen Ristin vapaaehtoisiakin on menehtynyt.

Haavoittuneet sotilaat ovat potilaita sairaalassa

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö on puolueeton ja toimii Ukrainassa ja sen lähialueilla sekä myös Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Periaatteessa voisi käydä niin, että ukrainalainen ja venäläinen voisivat maata järjestön pystyttämässä sairaalassa vierekkäisillä lavereilla. Konate ei silti muista uraltaan, että sairaaloissa olisi koskaan tullut konfliktia hoidon tarpeessa olleiden kesken.

– Aseet pitää riisua ennen sairaalaan tuloa. Niin kauan kuin ihminen on esimerkiksi sairaalassa tai terveyskeskuksessa, hän on potilas, Konate kuvailee heidän sairaaloissaan ympäri maailman vallitsevaa käytäntöä.

Lääkärijärjestön Konate ja SPR:n Korhonen toivovat taisteluiden osapuolilta kunnioitusta humanitaarista avustustyötä kohtaan.

– Jatkamme työtämme niin kauan kuin tunnustamme vielä kunnioitetaan, Korhonen sanoo.