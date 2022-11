Kiova/Helsinki

Poliisit tutkivat pommitusten tuhoamaa rakennusta Kramatorskissa Donetskin alueella marraskuun 8. päivä. Kuva: YEVGEN HONCHARENKO

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi sunnuntaina, että sotilasoperaatiot kiihtyvät Ukrainan etulinjoissa lähiaikoina, koska sää kylmenee koko Ukrainassa. Tämä todennäköisesti jäädyttää maan, mikä nopeuttaa taisteluita molempien osapuolten liikkuvuuden lisääntyessä.

Tällä hetkellä sodankäyntiä Ukrainassa ovat vaikeuttaneet rankkasateet ja niiden aikaansaama raskas muta.

Myös Pavlivkan ja Vuhledarin kylissä Itä-Ukrainan Donetskin alueella on kahden viime viikon aikana käyty rajuja taisteluita, kerrottiin Britannian puolustusministeriön tiedusteluraportissa. Kumpikaan osapuoli ei ole kuitenkaan saanut aikaan merkittäviä aluevaltauksia.

Brittiarvion mukaan alueista käydään kovaa kamppailua, sillä Venäjä todennäköisesti toivoo voivansa edetä niiden kautta Ukrainan hallussa oleviin Donetskin osiin.

Britannian puolustusministeriö ei kuitenkaan usko Venäjän onnistuvan keskittämään alueelle riittävän laadukkaita joukkoja operatiivisen läpimurron aikaansaamiseksi.

Ukrainalaislapsia siirretään Venäjälle kuntoutuksen ja adoptio-ohjelmien varjolla

Ajatushautomon mukaan Venäjän viranomaiset pyrkivät edelleen pakkosiirtämään ukrainalaislapsia Venäjälle lääkinnällisen kuntoutuksen ja adoptio-ohjelmien varjolla.

Ukrainan kansallisen vastarintakeskuksen raportin mukaan Venäjän miehityshallinto Luhanskin alueella suoritti lääketieteelliset tutkimukset 15 000 lapselle ja nuorelle ja totesi 70 prosentin heistä tarvitsevan erityistä lääketieteellistä hoitoa, joka edellyttää heidän siirtämistään Venäjälle.

Vastarintakeskuksen mukaan ukrainalaisperheet houkutellaan myöhemmin noutamaan lapsensa Venäjältä näiden saatua hoitoa ja jäämään sitten maahan. Vastarintakeskuksen raportti vastaa ISW:n aiempaa arviota, jonka mukaan Venäjän viranomaiset toteuttavat tarkoituksellista väestönsiirtokampanjaa miehittämillään alueilla Ukrainassa.