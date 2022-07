Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan elämä on palannut kevään sotajakson jälkeen. Kuva: OLEG PETRASYUK

Ukrainan viranomaiset kehottavat, että siviilit evakuoitaisiin Slovjanskin kaupungista Venäjän joukkojen hyökkäyksen takia. Itä-Ukrainassa Donetskin alueella sijaitseva Slovjansk on ollut viime päivinä laajalti Venäjän tulituksen kohteena.

Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko kertoi medialle eilen, että heidän kehotuksensa on nyt lähteä turvaan.

Ukrainan joukkojen vetäytyminen Lysytshanskin kaupungista Itä-Ukrainassa on vapauttanut venäläiset joukot etenemään kohti Kramatorskia ja Slovjanskia.

On mahdollista, että Slovjanskista tulee seuraava taisteluiden keskipiste Donbassissa, arvioi Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu tänään.

Ajatushautomo arvioi, että Venäjän tarkoituksena on miehittää laajempia alueita Ukrainassa

Venäjä jatkaa sotilasoperaatiotaan Ukrainassa, kunnes se saavuttaa tavoitteensa, sanoi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev tiistaina.

Patrushevin mukaan Venäjän tavoitteena on muun muassa "demilitarisoida" Ukraina, suojella siviilejä "kansanmurhalta" ja velvoittaa Ukrainaa olemaan pysyvästi neutraali maa Venäjän ja sotilasliitto Naton välillä.

Tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset kuin ne, jotka presidentti Vladimir Putin esitti puheessaan Venäjän hyökkäyssodan alkaessa helmikuun lopulla, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Ajatushautomo arvioi, että lausuttujen tavoitteiden samankaltaisuus viittaa siihen, että Venäjän sotilasjohto aikoo jatkaa etenemistä Donetskin ja Luhanskin alueiden ulkopuolelle ja valmistautuu pitkittyneeseen sotaan, jonka tarkoituksena on miehittää paljon suurempi osa Ukrainaa.

Ajatushautomon mukaan Patrushevin lausunto on huomionarvoinen, sillä hän on Putinin läheinen luottomies. On siis epätodennäköistä, että Patrushevin julkisesti lausumat kommentit eroaisivat merkittävästi Putinin linjasta.

Zelenskyi: Ilmahälytyksiä tiistaina lähes koko Ukrainassa, myös Kiovassa

Ilmahälytyssireenit soivat tiistai-iltana lähes koko Ukrainassa, myös sen pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoi maan presidentti Volodymyr Zelenskyi illan puheessaan.

Zelenskyin mukaan ilmahälytyssireenejä ei ollut kuultu hetkeen Kiovassa ja joillain muilla alueilla.

Presidentin mukaan tiistai-iltana oli saatu raportteja iskuista ainakin Hmelnytskyin alueella Länsi-Ukrainassa. Mahdollisia kuolonuhreja ja haavoittuneita selvitetään.