Kiova

Ukraina on nyt riippuvainen lähes yksinomaan lännestä saamistaan aseista, sanoo Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö Vadim Skibitsky Guardian-lehdelle.

Apulaispäällikön mukaan Venäjällä on 10–15 kertaa enemmän tykistökalustoa kuin Ukrainalla. Länsimaat ovat Skibitskyn mukaan antaneet Ukrainalle tykistökalustoa noin kymmenen prosenttia siitä määrästä, mitä Venäjällä on.

– Kaikki riippuu nyt siitä, mitä länsi antaa meille, Skibitsky sanoo.

Skibitskyn mukaan Ukraina häviää nyt Venäjää vastaan etulinjassa. Ukraina käyttää Skibitskyn mukaan 5 000–6 000 tykistön kranaattia päivässä.

– Tämä on nyt tykistösotaa, hän sanoo ja kertoo uskovansa, että konflikti myös pysyy lähinnä sellaisena lähitulevaisuudessa.

Ukrainalaiset sotilaat ampuivat Yhdysvaltojen antamalla 155 millimetrin M777-haupitsilla itäisessä Ukrainassa. Kuva: Kuvakaappaus

Ukrainalla on ollut paljon neuvostoaikaista tykistöä joka käyttää eri kaliiperin kranaatteja kuin läntinen tykistö, jota Ukrainaan on annettu. Neuvostokaliiperien kranaatteja on vaikea hankkia lisää.

Sotilastiedustelun apulaispäällikkö uskoo, että Venäjän tekemien raketti-iskujen määrä pysyy nykyisellään.

Myös Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Mykolajivin alueen sotilashallinnon päällikkö Vitali Kimin mukaan kansainvälistä aseapua tarvitaan ripeästi. Taisteluiden eteläinen etulinja on kaupungin lähellä.

– Venäjän armeija on voimakkaampi, heillä on paljon tykistöä ja ammuksia. Toistaiseksi tämä on tykistösotaa... ja ammuksemme ovat lopussa, Kim sanoi.

Venäjä on jakanut ensimmäiset venäläiset passit miehitetyn Hersonin asukkaille

Venäjän miehittämässä Hersonin kaupungissa Etelä-Ukrainassa viranomaiset ovat jakaneet paikallisille ensimmäisiä Venäjän passeja lauantaina, kertovat uutistoimistot.

Venäläisuutistoimisto Tassin mukaan 23 paikallista asukasta on saanut Venäjän passin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti toukokuussa asetuksen, joka yksinkertaisti menettelyä.

Ukraina tekee kaiken mahdollisen kolmen ulkomaalaisen sotilaan pelastamiseksi kuolemantuomioilta, sanoo lainsäätäjä

Ukraina tekee kaiken mahdollisen, jotta kolme ulkomaalaista sotilasta pelastuvat Venäjän heille antamilta kuolemantuomioilta, ukrainalainen lainsäätäjä kertoo BBC:n mukaan.

Venäjän tukemat Itä-Ukrainan separatistit ovat tuominneet kaksi brittitaistelijaa ja yhden marokkolaisen taistelijan kuolemaan, kertoivat venäläiset tiedotusvälineet torstaina.

Sekä Ukrainan puolustusministeriö että vankien vaihtoa käsittelevä tiedustelupalvelun pääosasto ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että nämä vieraiden valtioiden kansalaiset pelastuvat, sanoo ukrainalainen lainsäätäjä.

Tuomiolla nyt myös neljäs ulkomaalainen taistelija

Myös korealainen taistelija on joutumassa Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistien tuomitsemaksi. Asiasta on kertonut uutistoimisto Interfax Reutersin mukaan.

Separatistien edustaja kertoi lauantaina, että tuomiota valmistellaan nyt eteläkorealaiselle palkkasotilaalle.

– Hän on Etelä-Korean kansalainen ja taistellut Ukrainan puolella, separatistien edustaja Natalia Nikonorova sanoi.

Nikoronova ei paljastanut taistelijan henkilöllisyyttä.

Britannian sotilastiedustelu: Sekä Ukraina että Venäjä ovat todennäköisesti kärsineet suuria tappioita

Katutaistelut Sjevjerodonetskissa jatkuvat kiivaina, ja sekä Ukraina että Venäjä ovat todennäköisesti kärsineet suuria tappioita, arvioi Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu.

Venäjän joukot eivät olleet eiliseen perjantaihin mennessä edenneet Sjevjerodonetskin eteläpuolelle.

Huhtikuusta alkaen Venäjä on ampunut kymmeniä vanhoja, 1960-luvulta peräisin olevia ilmasta laukaistavia ohjuksia maakohteisiin.

Ohjukset suunniteltiin alun perin tuhoamaan lentotukialuksia ydinkärjillä. Jos ohjuksia käytetään maahyökkäyksissä tavanomaisilla taistelukärjillä, ne ovat erittäin epätarkkoja ja voivat siksi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ja siviiliuhreja.

Sotilastiedustelun mukaan Venäjä todennäköisesti turvautuu tällaisiin tehottomiin asejärjestelmiin, koska sillä ei enää ole tarkempia nykyaikaisia ohjuksia. Ukrainan ilmapuolustus estää edelleen Venäjän taktisia lentokoneita tekemästä iskuja suuressa osassa maata.

Biden: Zelenskyi ei halunnut kuulla varoituksia Venäjän hyökkäyksestä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei halunnut kuulla Yhdysvaltojen varoituksia Venäjän hyökkäyksestä, sanoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvallat varoitti Ukrainaa hyvissä ajoin ennen kuin Putin ilmoitti "erikoisoperaatiosta", että Venäjä olisi valmistautumassa hyökkäämään Ukrainaan.

Yhdysvaltojen varoitukset saivat aikaan epäuskoa ja jopa kritiikkiä.

– Tiedän, että monet ajattelivat minun liioittelevan, Biden sanoi viitaten ennakkovaroitukseensa.

Biden sanoo tietäneensä, että Yhdysvalloilla oli varoituksia tukevia tietoja.

– Putin aikoi mennä rajalle. Siitä ei ollut epäilystäkään, mutta Zelenskyi ei halunnut kuulla sitä, eivätkä monet muutkaan ihmiset.

Vaikeita taisteluja Ukrainan etelä- ja itäosissa

Zelenskyi sanoi perjantaina, että Ukrainan joukot "tekevät kaikkensa" taisteluiden jatkuessa vaikeina maan etelä- ja itäosissa.

Venäjä on keskittänyt tulivoimaansa Donbassin alueelle, etenkin Sjevjerodonetskin teollisuuskaupungin ympärille.

Ukraina ilmoitti perjantaina myös käynnistäneensä uusia ilmaiskuja Hersonin alueelle. Herson oli yksi ensimmäisistä alueista, jotka Venäjä otti haltuunsa helmikuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen.