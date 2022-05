KIova/Washington

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kärsineet kovia tappioita sodassa. Kuvassa pudotettu venäläinen helikopteri Harkovan lähellä Mala Rohanin kylän läheisyydessä. Kuva: SERGEY KOZLOV

Ukraina saattaa voittaa sodan vuoden loppuun mennessä, sanoo Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov.

Hän arvioi brittimedia Sky Newsille, että sota voi saavuttaa käännekohdan elokuuhun mennessä ja päättyä Venäjän häviöön vuoden loppuun mennessä.

Kenraalimajuri Budanov kertoi olevansa optimistinen konfliktin nykyisen kehityksen suhteen. Hänen mukaansa Ukraina on ottamassa vuoden loppuun mennessä haltuunsa kaikki menettämänsä alueet, myös Donbassin idässä ja Krimin niemimaan etelässä.

Donbassin alueella käydään parhaillaan intensiivistä taistelua. Venäjä on viime aikoina keskittänyt alueelle joukkojaan ilman merkittävää edistystä.

Ukraina sanoo venäläisten vetäytyvän kauemmas Harkovan alueelta

Ukraina sanoo, että se on onnistunut pakottamaan venäläisjoukot vetäytymään kauemmas Harkovasta. Suurkaupunki Harkova on ollut yksi keskeisiä kohteita, joiden hallintaa Venäjä on tavoitellut Ukrainassa.

Harkovan pormestari sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että venäläisjoukot onnistuivat etenemään kaupungissa vain pienelle alueelle lyhyeksi aikaa. Pommitukset, joita Venäjä teki aiemmin lähikylistä, ovat kuitenkin tehneet kaupungissa suurta tuhoa.

Pormestarin mukaan Harkovassa on nyt rauhallista ja asukkaat voivat vähitellen palata kaupunkiin.

Zelenskyi: Kukaan ei tiedä, kauanko sota kestää

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaikuttaa olevan maan sotilastiedustelua epävarmempi sodan jatkumisesta. Hän sanoo, että kukaan ei pysty ennustamaan, kauanko sota kestää Ukrainassa. Zelenskyi julkaisi puheen Facebookissa ja virallisilla nettisivuillaan myöhään perjantai-iltana paikallista aikaa.

Ukrainan presidentin mukaan perjantaina ammuttiin alas 200:s venäläinen sotilaskone sodan alkamisen jälkeen. Zelenskyin mukaan Venäjä ei ole menettänyt näin montaa lentokonetta missään muussa sodassa vuosikymmeniin.

Presidentti myös ilmoitti Venäjän kaatuneiden tämän hetken määräksi lähes 27 000 sotilasta, heistä monet nuoria varusmiehiä.

Zelenskyin mukaan Venäjä on niin ikään menettänyt yli kolme tuhatta tankkia, panssaroituja taisteluajoneuvoja, suuren määrän tavanomaisia ​​sotilasajoneuvoja, helikoptereita sekä droneja.

– Ja minkä vuoksi? Jotta Leninin patsas voisi jäädä vähän pidempään väliaikaisesti miehitettyyn Henitsheskiin, hän kuvaili.

Huhtikuussa Venäjän joukot kunnostivat neuvostojohtaja Vladimir Leninin patsaan Henitsheskin kaupungissa Ukrainan eteläosan Hersonin alueella.

"Tilanne nyt paljon huonompi"

Ukrainan omat tappiot rintamalla ovat nekin korkeat. Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan Ukrainan parlamentin jäsen Oleksandra Ustinova arvioi Yhdysvaltain-vierailullaan, että tilanne taistelukentällä on nyt "paljon huonompi" kuin sodan alussa.





– Menetämme enemmän miehiä kuin sodan alussa. Se on helvetti, Ustinova sanoi Washingtonissa.

Ukrainalaissotilaita kolmen kaatuneen toverinsa hautajaisissa maaliskuussa Lvivin kaupungissa. Kuva: MYKOLA TYS

Hän myös korosti, että Ukraina ei enää etsi Neuvostoliiton aikaisia ​​MiG-hävittäjiä, koska "sota on muuttunut". Maa haluaa saada nyt modernimpia rakettijärjestelmiä ja suihkukoneita.

Ustinovan kanssa Yhdysvalloissa vierailulla ollut kansalaisaktivisti Daria Kaleniuk painotti, että Ukraina ei voi voittaa sotaa Neuvostoliiton ajan sotilaskalustolla.

– Venäjällä on paljon enemmän neuvostokalustoa, ja sillä on myös enemmän joukkoja kuin meillä, korruption vastaista keskusta Ukrainassa johtava Kaleniuk vertasi.

Yhdysvallat on alkanut lähettää raskaita aseita Ukrainaan, mutta ei ole vielä antanut maahan esimerkiksi hävittäjiä.

14.5. kello 16.30: Uutista täydennetty mm. Ukrainan sotilastiedustelun johtajan kommenteilla.