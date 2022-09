Yhdysvaltojen ja Britannian tiedustelupalvelut ovat auttaneet Ukrainaa merkittävästi sodan kääntämisessä Ukrainan eduksi, arvioi Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith. Kuva: Mauri Ratilainen

Venäjää pitkään tutkinut Hanna Smith on toiveikas. Ukrainan viime viikkojen menestys sotarintamalla on osoittanut moraalin voimaa. Kotiaan ja läheisiään puolustavat ukrainalaiset ajavat venäläisiä miehittäjiä ahtaalle Itä-Ukrainassa. Puolustaja on ottanut nopeasti haltuunsa valtavia maa-alueita.

Venäläisten riveistä kuuluu viestejä, että sotilaat eivät oikein edes tiedä - saati ymmärrä - minkä puolesta he Ukrainassa sotivat.