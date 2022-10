Oulun lastenkulttuurikeskus järjestää viikoittaisen kokoontumisen Suomeen tulleille pakolaisille, muun muassa ukrainalaisille sotaa pakeneville.

Perheet saavat mahdollisuuden osallistua luovaan tekemiseen ja tunteiden purkamiseen sanataiteen sekä elokuvataiteen ryhmissä. Tapahtumat ovat Suomen lastenkulttuurikeskuksen valtakunnallista toimintaa, joka toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston tuen turvin. Toiminta tavoittaa pakolaisperheitä ensi vuoden kesään asti.

Sotaa paenneille ukrainalaisille järjestetään taideryhmiä Haikinharjun vastaanottokeskuksessa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kokoontumiset ovat osallistujille maksuttomia. Tarkoitus on, että kokoontuminen taiteen äärellä tarjoaa hengähdystauon arkeen, ja lapset sekä nuoret saavat mieluisaa tekemistä.

Tällä hetkellä vastaanottokeskuksessa Oulun Heikinharjussa on keskusmajoitettuna 450 ja yksityismajoituksessa 300 asukasta. Heikinharjussa on myös yksin tulleiden alaikäisyksikkö, jossa on 21 paikkaa.