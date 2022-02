Helsinki

Ukrainan puolesta järjestettäviä mielenosoituksia on pidetty eri puolilla Suomea. Suurin järjestettiin Helsingissä. Myös Oulussa osoitettiin mieltä Venäjän toimia vastaan torstaina. Kuva: Jarmo Kontiainen

Tänään illalla Venäjän suurlähetystön edessä pidettyyn mielenosoitukseen on osallistunut arviolta 1 500 ihmistä, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä. Poliisi on turvannut paikalla tapahtumaa, josta on aiheutunut paikallista liikennehaittaa.

Väkeä on ollut paikalla huomattavasti enemmän kuin viimeviikkoisessa mielenosoituksessa. Tuolloin mielenosoitus järjestettiin Ukrainan rauhan puolesta ystävänpäivänä.

Tänään tukea Ukrainalle osoitetaan myös esimerkiksi Tampereella, missä Tammerkoskea on valaistu sini-keltaiseksi Ukrainan lipun värein, Tampereen kaupunki kertoo.

Myös Oulussa järjestettiin iltapäivällä mielenosoitus sotaa vastaan.