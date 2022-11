Uhka Ukrainan sodan laajenemisesta uudelle tasolle lieveni keskiviikkona hieman, kun länsimaiden alustavat tiedot vaikuttivat osoittavan, että Puolan itäosaan osui tiistaina Ukrainan ilmatorjuntaohjus tai osia siitä. Kaksi ihmistä Przewodowin kylässä kuoli osumassa.

Sekä Yhdysvallat että sotilasliitto Nato muistuttivat kuitenkin, että vaikka ohjus olisikin ollut Ukrainan, vastuu tapahtumasta on Venäjän.

– Se, minkä tiedämme tällä hetkellä varmaksi, on se asiayhteys, missä tämä tapahtui. Venäjä on kokenut takaiskun toisensa jälkeen taistelukentällä, joten se on ottanut tähtäimeensä Ukrainan siviilit ja infrastruktuurin, sanoi Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin avatessaan Ukrainan kontaktiryhmän virtuaalikokouksen.

Ryhmään kuuluu kymmeniä Ukrainaa tukevia maita.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg oli omissa kannanotoissaan vielä suorempi.

– Tämä ei ole Ukrainan syy. Venäjä kantaa tästä perimmäisen vastuun, koska se jatkaa laitonta sotaansa Ukrainaa vastaan, Stoltenberg sanoi Nato-maiden suurlähettiläiden kokouksessa.

Ukraina haluaa mukaan tutkintaan

Ukraina puolestaan syytti ohjuksen osumasta Venäjää ja vaati keskiviikkona välitöntä pääsyä Przewodowin kylään.

– Ukraina pyytää välitöntä pääsyä räjähdyspaikalle, kirjoitti Ukrainan kansallisen puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov Twitterissä.

Danilovin mukaan Ukrainan puolustusministeriön ja rajavartiolaitoksen edustajien tulisi päästä paikalle ja osallistua tapahtuman tutkintaan.

Danilovin mukaan Ukraina on valmis luovuttamaan todisteita, jotka koskevat sen Venäjää vastaan esittämiä syytöksiä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskiviikkona olevansa edelleen täysin vakuuttunut siitä, ettei ohjus ollut ukrainalainen. Zelesnkyi vetosi maan asevoimilta saamiinsa tietoihin ja sanoi luottavansa niihin.

Venäjä sen sijaan antoi omissa lausunnoissaan harvinaista kiitosta Yhdysvalloille siitä, miten Yhdysvaltain johto kommentoi Puolan ohjusräjähdystä. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että "amerikkalaisen puolen reaktio on ollut harkittu ja asiantunteva".

Puolaan asti kiitokset eivät kantautuneet, sillä Venäjä kertoi kutsuneensa Puolan Moskovan-suurlähettilään puhutteluun tapahtuman vuoksi. Puolan mukaan ohjus saattoi olla peräisin Ukrainasta, mutta syy oli silti Venäjän, joka on hyökännyt Ukrainaan.

Kreml oli jo aikaisemmin syyttänyt Puolaa "hysteerisestä" suhtautumisesta tapahtumaan.

Saksa valmis lähettämään hävittäjiä Puolaan partioimaan

Saksa puolestaan ilmoitti keskiviikkona, että se voi lähettää omia Eurofighter-sotilaskoneitaan auttamaan partioinnissa Puolan yllä.

– Voimme tehdä näin vaikka huomisesta lähtien, jos Puola sitä haluaa, sanoi puolustusministeriön edustaja Christian Thiels.

Thielsin mukaan partiolennot voitaisiin tehdä saksalaistukikohdista, eikä koneita tarvitsisi näin siirtää Puolaan. Partioitava alue sovittaisiin erikseen Puolan kanssa.

Saksan puolustusministerin Christine Lambrechtin oli määrä keskustella asiasta puolalaiskollegansa kanssa vielä keskiviikon aikana.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz varoitti aikaisemmin keskiviikkona tekemästä hätäisiä johtopäätöksiä. Hänkin muistutti silti samalla, ettei tuhoja olisi tapahtunut, jos Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan.

