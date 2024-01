Kiova-Moskova

Ukrainalaiset asiantuntijat käyvät läpi Venäjän alasammuttujen ohjusten romuja. Venäjän ballististen ja risteilyohjusten kappaleita oli varastoituna Kiovassa tutkimuslaitoksen pihalla. Kuva: Roman Pilipey / AFP / Lehtikuva

Ukrainan puolustusministeri Rustem Umerov varoitti torstaina, että maa kärsii ammuspulasta.

– Ammuspula on todellinen ja kiireellinen ongelma, jonka kanssa asevoimamme kamppailee, hän kirjoitti X:ssä.

Umerov oli puhunut aiemmin videoyhteydellä kokoukselle, jossa oli määrä perustaa Ranskan ja Yhdysvaltojen johdolla erityinen tykistöliittouma Ukrainan tukemiseksi. Laajemman Ramsteinin tukiryhmän puitteissa toimivaan liittoumaan on tulossa mukaan 23 maata.

Ukrainan asevoimilla on pulaa ammuksista, kertoi puolustusministeri Rustem Umerov. Kuva: Ina Fassbender / AFP / Lehtikuva

Ranskan puolustusministerin mukaan liittouman tarkoitus on taata Ukrainalle riittävä tykistökapasiteetti niin sodan ajaksi kuin sen jälkeenkin.

Ukrainan ilmavoimat kertoi torstaina, että Venäjä hyökkäsi yöllä Ukrainaan kymmenillä taistelulennokeilla ja Koillis-Ukrainaan ammuttiin myös ohjuksia.

Ilmavoimien mukaan Venäjä hyökkäsi 33 taistelulennokilla, joista ilmatorjunta pudotti 22. Lisäksi Harkovaan maan koillisosassa ammuttiin kaksi ohjusta.

Venäjäkin sanoi torjuneensa Ukrainan ilmahyökkäyksiä alueelleen. Ilmatorjunta pudotti taistelulennokkeja muun muassa Moskovan lähellä sekä Pietarin edustalla, jossa ilmahyökkäykset ovat olleet verrattain harvinaisia.

Ukrainalainen Ukrainska Pravda -lehti kertoi iskun kohdistuneen öljyvarastoon Pietarin läheisyydessä ja olleen Ukrainan tiedustelupalvelun tekemä. Lehdelle puhuneen lähteen mukaan isku osoitti, että Ukraina kykenee iskemään Pietaria ympäröivän Leningradin alueen sotilaallisiin kohteisiin.

"Yhteiskunta puhdistunut"

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti torstaina, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on "puhdistanut" venäläistä yhteiskuntaa.

– Erikoissotilasoperaatio on yhdistänyt yhteiskuntamme ennennäkemättömällä tavalla ja myötävaikuttanut puhdistukseen (ihmisistä), jotka eivät tunne kuuluvansa venäläiseen historiaan ja kulttuuriin. Osa on lähtenyt ja osa on jäänyt, mutta muuttanut ajatteluaan, Lavrov sanaili tiedotustilaisuudessa.

Kymmenettuhannet ihmiset lähtivät Venäjältä, kun sota alkoi vajaat kaksi vuotta sitten. Tuhansia lisää lähti sen jälkeen, kun viranomaiset kertoivat rajoitetusta liikekannallepanosta.

Samaan aikaan toisinajattelijat ja oppositio on nujerrettu kovalla kädellä.