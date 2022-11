Herson

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (toinen oikealta) vieraili maanantaina Hersonissa, josta Venäjän joukot vetäytyivät viime viikolla. Kuva: OLEG PETRASYUK

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on käynyt Hersonin kaupungissa Etelä-Ukrainassa, kertovat presidentinkanslian lähteet. Ukrainan joukot valtasivat Hersonin viime viikolla Venäjän joukkojen vetäydyttyä.

Presidentinkanslia julkaisi myöhemmin kuvia Zelenskyistä laulamassa kansallislaulua käsi rinnalle painettuna samalla kun Ukrainan lippu nostettiin salkoon kaupungin hallintorakennusten vieressä.

– On tärkeää olla täällä. Meidän tulee puhua täällä, tukea ihmisiä, jotta he tietävät, että me emme vain lupaile asioita, vaan todella palaamme ja nostamme lippumme, Zelenskyi sanoi toimittajille.

Ihmiset kokoontuivat katsomaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä, kun hän vieraili maanantaina Hersonissa. Kuva: OLEG PETRASYUK

Samalla Zelenskyi ylisti Ukrainan joukkoja.

– Tätä Venäjä on tehnyt maallemme. Se näytti koko maailmalle, että se osaa tappaa. Mutta me kaikki, armeija, kansalliskaarti ja tiedustelupalvelut ovat näyttäneet, että on mahdotonta tappaa Ukrainaa, presidentti jatkoi.

Venäjä väitti Zelenskyin vierailusta huolimatta, että Herson kuuluu yhä Venäjälle.

– Jätämme kommentoimatta tätä asiaa, Kremlin edustaja Dmitri Peskov totesi Zelenskyin vierailusta.

– Huomaattehan, että tämä alue kuuluu Venäjän liittovaltioon, Peskov kuitenkin lasketteli.

Ukrainan armeijaa juhlittiin vapauttajina

Hersonin kaduilla ihmiset juhlivat palaavia ukrainalaisia vapauttajina.

– Olen todella iloinen, koska olemme viimein vapaita. Meillä ei ole kaupungissa sähköä, vettä, keskuslämmitystä, matkapuhelinverkkoa tai internetiä. Mutta eipä ole venäläisiäkään, iloitsi 33-vuotias Andrii.

Hersonin asukkaat ottivat Ukrainan sotilaat iloisina vastaan. Venäjän kerrottiin vetäytyneen kaupungista viime viikon perjantaina. Kaupunki oli miehityksen alla kahdeksan kuukautta. Kuva: IVAN ANTYPENKO

19-vuotias muusikko Volodymyr Timor taas sanoi toimineensa miehityskuukausien aikana partisaanina. Hän kertoi kävelleensä pitkin kaupungin katuja ja panneensa merkille kaikki venäläisten toimet.

– Me raportoimme kaikesta: siitä, missä kalustoa ja ammuksia pidettiin, missä sotilaat nukkuivat ja missä he kävivät juomassa, Timor kertasi.

– Tarkastelet kaikkea huolella ja kotiin tultuasi kirjoitat sen kaiken ylös. Sen jälkeen lähetät tiedot ja piilotat ihan kaiken: puhelimet, paperit, vaatteet, kaiken, hän jatkoi.

Timor kertoi toimineensa näin, vaikka oli peloissaan.

– Uskokaa minua kun sanon: olin hyvin peloissani.

Talvi jäädyttää taistelut

Britannian puolustusministeriö kertoi maanantaina päivittäisessä tiedusteluraportissaan Twitterissä, että tulossa oleva talvi vaikuttaa suuresti Ukrainan sodan taisteluihin.

Päivänvaloa riittää alle yhdeksäksi tunniksi, kun sitä keskikesällä on 15–16 tuntia. Tämän vuoksi hyökkäykset vähenevät ja etulinjassa keskitytään enemmän puolustusasemiin.

Pimeänäkölaitteiden puute lisää entisestään haluttomuutta taistella öisin.

Päivän ylin lämpötila putoaa syys- ja lokakuun 13 asteesta nollaan joulukuusta helmikuuhun. Jos joukoilla ei ole sopivaa talvivarustusta ja -majoitusta, kylmyyden aiheuttamat vammat ovat todennäköisiä, puolustusministeriö kirjoittaa.

Samoin se aika, joka on käytettävissä pahasti haavoittuneen sotilaan saamiseen hoitoon niin, että hänet voidaan pelastaa, lähes puolittuu, mikä tekee yhteenotoista vihollisen kanssa entistä vaarallisempia.

Lisääntyvät sateet, kova tuuli ja lumipyry tulevat entisestään laskemaan Venäjän joukkojen muutenkin huonoa taistelumoraalia ja vaikeuttavat huoltoa. Esimerkiksi aseiden huolto on sovitettava olosuhteisiin, mutta siitä huolimatta riski sille, että aseet eivät toimi, kasvaa.

Lapsi heilutti Ukrainan lippua Hersonin keskusaukiolla sunnuntaina. Kuva: IVAN ANTYPENKO

Tilanne Hersonissa edelleen erittäin vaarallinen

Presidentti Zelenskyi painotti aiemmin pitämässään puheessa, että tilanne Hersonin alueella on edelleen erittäin vaarallinen. Venäläisjoukot ovat muun muassa jättäneet jälkeensä miinoja.

Zelenskyi kertoi ukrainalaisen pioneerin saaneen surmansa miinan raivaamisen yhteydessä. Lisäksi neljä muuta haavoittui.

– Kehotan kaikkia Hersonin asukkaita olemaan erittäin varovaisia ja ilmoittamaan pelastushenkilöstölle heti kaikista vaarallisista esineistä, presidentti lisäsi.

Hänen mukaansa alueella pyritään parhaillaan ottamaan kiinni jälkeen jätettyjä venäläissotilaita ja -palkkasotureita sekä "neutralisoimaan" mahdollisia sabotöörejä.

Ukrainalaisjohtajan mukaan alueilta on löytynyt ruumiita. Kuolleiden joukossa on niin siviilejä kuin sotilaitakin.

Muualla Ukrainassa Venäjä on miehittämillään alueilla väitetysti esimerkiksi teloittanut ja kiduttanut siviilejä. Joukkosurmia on paljastunut muun muassa keväällä Kiovan lähellä Butshassa sekä Harkovan alueella Izjumissa, jonka Ukraina vapautti syyskuussa.

Ukraina on tutkinut ja tuominnut jo useita venäläisiä sotarikoksista. Lännessä on myös vaadittu Venäjän johtoa kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) eteen.

14.11. kello 15.12: Juttua täydennetty Zelenskyin vierailuun liittyvillä tiedoilla sekä Hersonin asukkaiden kommenteilla.