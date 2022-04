Suomen eduskunnalle tänään puhuneen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän armeijan tekemässä iskussa Kramatorskin juna-asemalle on kuollut ainakin noin 30 ihmistä ja haavoittunut noin 300.

– Tämä oli aivan tavallinen Itä-Ukrainan juna-asema, johon ihmiset olivat kerääntyneet odottamaan evakuointia. Näin Venäjä suojelee venäjänkielisiä Itä-Ukrainassa. (...) Kukaan ei voi selittää, miksi Venäjä tarvitsee tätä sotaa? Miksi ampua ohjuksilla siviilejä? Miksi tämä julmuus? Zelenskyi kysyi videopuheessaan.

Zelenskyi pyysi eduskunnalta hetken hiljaisuutta venäläisjoukkojen uhrien muistoksi. Ukrainan presidentti syytti venäläisiä silmittömästä väkivallasta aseettomia siviilejä vastaan miehittämillään alueilla.

Hänen mukaansa voidaan kysyä, ovatko venäläissotilaat "ihmisiä ollenkaan".

– Olette nähneet, mitä Venäjän asevoimat ovat tehneet Butshassa, mutta he tekevät samaa monessa muussa paikassa. Jos Venäjä hyökkää teidän maahanne, he tekevät saman teidän kaupungeillenne. Saman mille tahansa maalle, johon he hyökkäävät, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee kovempia pakotteita ja lisää aseita, jotka voivat pysäyttää Venäjän sotilaskoneen. Hän arvosteli osaa länsimaita saamattomuudesta sotilasavun saamisessa perille.

– Tarvitsemme aseita. He sanovat meille, että meidän pitää odottaa, tilanteessa jossa menetämme satoja ihmisiä päivittäin hyökkäyksessä, jossa kymmeniä kaupunkejamme on tuhottu.

Viittasi talvisotaan ja kiitteli Suomea

Ukrainan presidentti toisti vaatimuksensa voimakkaista energiapakotteista Venäjää vastaan. Suomalaisyleisölle suunnatussa puheessaan Zelenskyi viittasi myös talvisotaan, jonka hän mainitsi esimerkkinä samasta rohkeudesta, jota ukrainalaiset ovat nyt näyttäneet omassa sodassaan.

– Kuten teidän rohkeutenne pelasti teidät Stalinin hyökkäykseltä, samoin meidän rohkeutemme pelastaa meidät.

Zelenskyin mukaan toisin kuin toisessa maailmansodassa, kaikki poliittiset johtajat eivät ole vielä ymmärtäneet, ettei tyrannialle voi tehdä myönnytyksiä ja että vapautensa puolesta taistelevia pitää tukea sitä vastaan.

– Tavalliset ihmiset ymmärtävät tämän paremmin kuin jotkut johtajat, ja pienet maat ymmärtävät tämän paremmin kuin jotkin isot maat.

Zelenskyi myös kannusti Suomen hallitusta painostamaan niitä suomalaisyrityksiä, joilla on vielä toimintaa Venäjällä, jotta Venäjä voitaisiin kokonaan katkaista maailmantaloudesta.

Ukrainan presidentti kiitti maansa Suomelta jo tähän asti saamasta avusta ja tuesta, jota saatiin Venäjän hyökkäyksen alkaessa jo varhain.

Zelenskyi kiitteli myös Suomea sitoutumisesta pakotepolitiikkaan ja sanoi pitävänsä Suomea yhtenä kriisin moraalisista johtajista.

– Historiassanne olette nähneet Venäjän hyökkäyksen omaan maahanne, ja tämä uhka on edelleen voimassa. Teemme parhaamme, että tämä tilanne ei toistu. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on ratkaiseva paitsi meidän kansakunnallemme, myös kaikille maille, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, kuten teillä, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan presidentin mukaan jo yli kymmenen miljoonaa ihmistä on joutunut Ukrainassa jättämään kotinsa sodan tieltä. Noin kolme miljoonaa on paennut ulkomaille.

"Tämä jatkuu, jos Venäjää ei pysäytetä"

Ulkopolittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuvasi Ylellä puhetta vahvaksi.

– Hyvin vahva puhe tässä ajassamme ehkä vapaan maailman keskeisimmältä hahmolta.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi puhetta niin ikään Ylellä.

– Puheen keskeinen viesti oli se, että Zelenskiy toivoo muun maailman auttamaan Ukrainaa voittamaan sodan sotilaallisessa mielessä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että Ukrainan presidentin puhe oli yksi koskettavimpia ja vaikuttavimpia hetkiä hänen kansanedustajaurallaan.

– Hän totesi, että tämä jatkuu, jos Venäjää ei pysäytetä.

Päivitetty kello 13.35: lisätty Aaltolan, Halla-ahon ja Orpon kommentit.

Muokattu kello 14.20: juttua päivitetty kauttaaltaan uusilla tiedoilla.

Uutinen päivittyy.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiy puhumassa Suomen eduskunnalle. Kuva: Kuvakaappaus eduskunnan suorasta lähetyksestä