Ukrainassa on julistettu poikkeustila 30 päiväksi. Maassa on ryhdytty kutsumaan 18–60-vuotiaita asepalvelukseen. Jo aiemmin siviileille on järjestetty avoimia harjoituksia, kuten kuvassa näkyvät Kiovassa 20. helmikuuta järjestetyt harjoitukset.

Kuva: SERGEY DOLZHENKO