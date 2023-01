Maxar Technologies -yhtiön kuva tuhoutuneista rakennuksista Soledarissa 11. tammikuuta. Kuva: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Ukrainan asevoimien mukaan yli sata venäläissotilasta on kuollut Ukrainan tekemässä ilmaiskussa Donetskin alueen Soledarin kaupungin lähistöllä. Asiasta uutisoivat muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent sekä Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform.

Ukrainan asevoimat kertoi paikantaneensa Soledarin lähistöllä venäläisjoukkojen keskittymiä, joihin kohdistettiin tykistötulta sekä ohjusisku.

Asevoimat kertoi iskusta Facebook-sivuillaan. Iskun tarkempaa ajankohtaa ei kerrottu.

ISW: Soledarin valtaus ei todennäköisesti johtaisi Bahmutin valtaamiseen

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreimmassa tilannekatsauksessaan, että Venäjä ei ole vielä vallannut kokonaan Soledarin pikkukaupunkia.

Tiistaina Venäjän Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin väitti palkkasotilaidensa ottaneen haltuunsa Soledarin pikkukaupungin noin 12 kilometriä Bahmutista.

Ukraina kiisti väitteen, ja myös Prigozhin lisäsi myöhemmin katutaistelujen jatkuvan kaupungin keskustassa. Venäjän johto toppuutteli sanomalla, ettei Soledarin tilanteesta ole vielä ilmoitettu virallisesti.

Ajatushautomon mukaan Soledarin valtaus ei todennäköisesti johtaisi Bahmutin kaupungin valtaamiseen.