Jokaisen sodan järkyttävimpiä uutisia lienevät ne, jotka käsittelevät lasten ja nuorten kärsimystä. Näin on ollut myös Ukrainan sodassa. UNHCR:n mukaan Ukrainassa on sodan aikana tähän mennessä kuollut yli 4 000 siviiliä, joista lähes 300 on lapsia. Luvut kasvavat päivä päivältä.

Ukrainassa sota ja sen aiheuttamat kuolemat koskettavat jokaista perhettä henkilökohtaisesti. Venäjällä talouspakotteiden seurauksena ihmisten toimeentulo hankaloituu ja työttömyysluvut nousevat. Puolustusmenojen kasvaessa koulutuksesta ja peruspalveluista leikataan – molemmissa maissa. Valtava määrä lapsia ja nuoria menettää mahdollisuuden elää koskaan tavallista elämää.