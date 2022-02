Kiova

Ukrainan valtuuskunnan jäsenet saapuivat neuvotteluihin Valko-Venäjän rajalle sotilashelikopterissa Belta-uutistoimiston julkaisemassa kuvassa. Kuva: BELTA HANDOUT

Ukrainan ja Venäjän neuvottelut ovat alkaneet Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla, kertoo Valko-Venäjän uutistoimisto Belta. Ukrainan presidentinkanslia kertoi ennen neuvotteluja maan vaativan välitöntä tulitaukoa ja venäläisjoukkojen vetäytymistä Ukrainasta.

Helikopterilla neuvottelupaikalle saapunutta Ukrainan delegaatiota johtaa puolustusministeri Oleksi Reznikov. Venäjän valtuuskunnan johdossa on presidentti Vladimir Putinin neuvonantaja Vladimir Medinski. Hänen mukaansa Venäjä on halukas sopimaan sotimisen lopettamisesta.

Kiovassa taistelujen keskellä oleva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei osallistu neuvotteluihin Valko-Venäjän rajalla.

– En oikein usko tuloksiin tästä tapaamisesta, mutta antaa heidän yrittää, Zelenskyi sanoi eilen.

Zelenskyi kieltäytyi aiemmin valtuuskuntien tapaamisesta Valko-Venäjällä ja vaati keskustelujen siirtämistä Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalle. Valko-Venäjä on tukenut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Jerusalem Post -lehden mukaan neuvotteluja sujuvoittamaan on saapunut Urainan pyynnöstä myös venäläis-israelilainen miljardööri Roman Abramovitsh. Muun muassa brittiläisen Chelsea-jalkapallojoukkueen omistavalla Abramovitshilla on hyvät suhteet Venäjän ja Ukrainan juutalaisyhteisöihin.

Ukraina: Venäjän joukot hidastaneet hyökkäystään

Ukrainan armeija tiedotti tänään, että Venäjän joukot olivat hidastaneet hyökkäystään.

Ukrainan armeijan esikunta ilmoitti, että venäläiset ovat hidastaneet hyökkäyksensä vauhtia, mutta yrittävät silti edetä joillakin alueilla.

Ukrainalaiset järjestelivät humanitääristä apua Lvivissä. Kuva: MYKOLA TYS

Ukrainan armeija myös syytti Venäjää ohjusiskuista asuinrakennuksiin Zhytomyrissä ja Tshernigivissä maan luoteis- ja pohjoisosissa.

– Samaan aikaan kaikki venäläisten yritykset saavuttaa sotilasoperaation tavoite epäonnistuivat. Vihollinen on lannistunut ja kärsii raskaita tappioita, Ukrainan armeija väitti.

Venäjä puolestaan on väittänyt tänään, että Ukraina käyttää siviilejä ihmiskilpinä.

Räjähdyksiä Kiovassa ja Harkovassa

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa on kuultu räjähdyksiä tänään, kerrottiin valtion viestintäviranomaisen Telegram-kanavalla.

Kyiv Independent -uutissivusto kirjoitti puolestaan Twitter-tilillään ilmahälytyksistä pääkaupungissa ja kehotti kaupunkilaisia hakeutumaan lähimpään suojaan. Ukrainan asevoimien mukaan tilanne pääkaupungissa on kuitenkin niiden hallinnassa ja kaikki venäläisten yritykset ottaa Kiova hallintaansa ovat epäonnistuneet, uutissivusto kertoi.

Venäjä ilmoitti tänään, että ukrainalaiset siviilit voivat "vapaasti" poistua Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov sanoi televisiossa, että siviilit voivat vapaasti poistua pääkaupungista Kiovan ja Vasylkivin välistä valtatietä pitkin. Hänen mukaansa tuo suunta on avoin ja turvallinen.

Konashenkov myös väitti, että Venäjän ilmavoimat on saavuttanut ilmaherruuden koko Ukrainan alueella.

Laivaston itäinen tukikohta vallattu

Paikallisviranomaisten mukaan venäläisjoukot ovat vallanneet Etelä-Ukrainassa Berdjanskin satamakaupungin, kertoi Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukinform.

Noin sadantuhannen asukkaan kaupungissa sijaitsee Ukrainan laivaston Asovanmeren tukikohta. Ukrainan laivaston päätukikohta on lännempänä Krimin toisella puolella Odessan kaupungissa.

Berdjansk sijaitsee Melitopolin ja Mariupolin kaupunkien välissä. Aiemmin uutisoitiin, että Venäjä on luultavasti tehnyt maihinnousun kaupunkien väliin.

"Ukrainalaiset ovat näyttäneet maailmalle, keitä olemme"

Zelenskyin mukaan 16 lasta on kuollut ja 45 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksen neljänä ensimmäisenä päivänä. Tänään YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet kertoi, että siviilikuolonuhreja on tullut ainakin 102, joista seitsemän on lapsia. Oikeat lukemat voivat olla Bacheletin mukaan kuitenkin paljon korkeampia.

– Ukrainalaiset ovat näyttäneet maailmalle, keitä olemme. Venäjä on näyttänyt, mitä siitä on tullut, Zelenskyi kertoi.

Hän kannusti venäläissotilaita hylkäämään aseensa ja poistumaan Ukrainasta.

Zelenskyi kertoi myös, että Ukraina aikoo vapauttaa vankeja, joilla on taistelukokemusta.

– Ratkaisu ei ollut moraalisesti helppo, mutta se on hyödyllinen puolustuksemme kannalta, Zelenskyi sanoi.

Presidentti Zelenskyi vaatii Ukrainalle välitöntä Euroopan unionin jäsenyyttä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaatii maalleen välitöntä Euroopan unionin jäsenyyttä erityismenettelyiden kautta. Zelenskyi kertoi asiasta viisiminuuttisessa puheessaan, joka julkaistiin hänen virallisella Telegram-tilillään maanantaina.

Presidentti Zelenskyi vaatii maalleen välitöntä EU-jäsenyyttä, hän vapauttaisi myös ukrainalaisia vankeja taisteluun Venäjää vastaan. Video: MTV

Zelenskyin mukaan tavoitteena on olla yhtenäisiä ja samalla viivalla muun Euroopan kanssa.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen kertoi eilen Euronewsin haastattelussa, että Ukraina halutaan osaksi Euroopan unionia.

Puheen julkaisun aikaan alkoi myös Venäjän ja Ukrainan valtuuskuntien tapaaminen Valko-Venäjän rajalla.

"EU-maissa erimielisyyksiä unionin laajenemisesta"

Euroopan unionin jäsenmaiden keskuudessa on erimielisyyksiä unionin laajentamisesta, kertoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tänään.

Jotta Ukraina voisi liittyä unioniin, maan on Michelin mukaan lähetettävä virallinen EU:n jäsenhakemus. Tuon jälkeen jäsenvaltioiden on oltava yhtä mieltä Ukrainan liittymisestä unioniin.

Brittilehti Guardianin mukaan EU:ssa odotetaan Ukrainan lähettävän jäsenhakemuksensa hyvin pian.

Venäjän väite: Siviileille turvallinen poistuminen Kiovasta

Venäjä ilmoitti tänään, että ukrainalaiset siviilit voivat "vapaasti" poistua Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov sanoi televisiossa, että siviilit voivat vapaasti poistua pääkaupungista Kiovan ja Vasylkivin välistä valtatietä pitkin. Hänen mukaansa tuo suunta on avoin ja turvallinen.

Konashenkov myös väitti, että Venäjän ilmavoimat on saavuttanut ilmaherruuden koko Ukrainan alueella.

Laivaston itäinen tukikohta vallattu

Paikallisviranomaisten mukaan venäläisjoukot ovat vallanneet Etelä-Ukrainassa Berdjanskin satamakaupungin, kertoi Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukinform tänään.

Noin sadantuhannen asukkaan kaupungissa sijaitsee Ukrainan laivaston Asovanmeren tukikohta. Ukrainan laivaston päätukikohta on lännempänä Krimin toisella puolella Odessan kaupungissa.

Berdjansk sijaitsee Melitopolin ja Mariupolin kaupunkien välissä. Aiemmin uutisoitiin, että Venäjä on luultavasti tehnyt maihinnousun kaupunkien väliin.

Lahjahävittäjät todennäköisesti Mig-29-mallia

Euroopan unioni lupasi eilen tukea Ukrainan puolustustaistelua myös hävittäjäkoneilla. EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan Ukraina on pyytänyt koneita, joita heidän lentäjänsä osaavat jo käyttää.

Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan kyseeseen tulevat todennäköisesti Mig-29-hävittäjät, joita EU:n jäsenmaista on vielä Puolalla, Slovakialla ja Bulgarialla. Ukrainan ilmavoimilla on samoja venäläisvalmisteisia hävittäjiä.

Bulgarialla on lisäksi Suhoi Su-25 -koneita, joilla Ukrainan ilmavoimat on niin ikään lentänyt.

Zelenskyin kannatus on nyt vahvaa

Yli 90 prosenttia ukrainalaisista sanoo kannattavansa presidentti Volodymyr Zelenskyia, kertoo BBC. Tuki presidentille oli noussut viikonloppuna tehdyssä kyselyssä jyrkästi joulukuun mielipidekyselyn tuloksista.

Arvostetun Rating Sociological -ryhmän tekemän kyselyn mukaan 91 prosenttia ukrainalaisista kannatti nyt Zelenskyia, vain 6 prosenttia vastusti häntä ja 3 prosentin kanta oli epäselvä.

Kyselyyn vastasi 2 000 ukrainalaista eri puolilla maata. Krimin ja Itä-Ukrainan separatistialueiden asukkaat eivät olleet mukana otoksessa.

Kysyttäessä Ukrainan mahdollisuuksista torjua Venäjän hyökkäys, 70 prosenttia sanoi uskovansa sen olevan mahdollista. Myös tuki Ukrainan asevoimille on lisääntynyt huomattavasti juuri ennen Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen alkua.