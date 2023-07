Kiova

Ukrainalaiset sotilaat osallistuivat harjoituksiin Harkovan lähellä sijaitsevalla ampumaradalla keskiviikkona. Kuva: SERGEY KOZLOV

Ukrainan vastahyökkäyksen "pääisku" on alkanut, kertoivat nimettöminä pysytelleet Yhdysvaltain viranomaiset New York Timesille. Kahden heikosti sujuneen kuukauden jälkeen Ukrainan vastahyökkäyksessä on alkanut uusi vaihe, puolustusministeriöstä eli Pentagonista kerrottiin lehdelle.

Tuon lähteen mukaan Ukraina on lähettänyt Zaporizhzjan alueelle reservistään tuhansia sotilaita, joista monet ovat länsimaiden kouluttamia ja varustamia.

Washington Post kertoi, että Ukrainan joukot ovat onnistuneet nyt aloitetun hyökkäyksen myötä etenemään Orikhivin eteläpuolella Zaporizhzjassa. Alue sijaitsee Ukrainan sodan rintaman kaakkoisosassa.

Muut amerikkalaiset viranomaiset kuitenkin muistuttivat, että Ukrainan nyt aloittama hyökkäys saattaa olla vasta pääiskua valmisteleva operaatio.

Pentagonin lähteen mukaan Ukrainan viranomaiset olivat kertoneet, että jos uusi hyökkäys onnistuu, se tulee kestämään noin vuoden ajan.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar sanoi, että Ukrainan joukot "etenevät vähitellen" Asovanmeren rannikkokaupunkien Melitopolin ja Berdjanskin suuntaan, mutta ei kertonut, kuinka pitkälle ne olivat edenneet.

Venäjä väittää torjuneensa hyökkäykset

Myös Venäjän viranomaiset kertoivat nyt suurista Ukrainan hyökkäyksistä Zaporizhzjan eteläosassa. Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov sanoi uutistoimisto Tassille, että ukrainalaiset olivat aloittaneet "massiivisen" hyökkäyksen kolmella pataljoonalla sekä panssarivaunuilla Orikhivin kaupungin eteläpuolella ja Robotynen kylän lähellä. Molemmat hyökkäykset torjuttiin, tiedottaja sanoi.

Ukrainan on arvioitu pyrkivän etenemään Asovanmeren rannikolle ja siten jakamaan Venäjän rintaman kahteen osaan. Näin se myös katkaisisi Venäjän maasillan miehitetylle Krimille, joka on tärkeä kanava Venäjän joukkojen, laitteiden ja tarvikkeiden siirtämiselle Ukrainan rintamalle.

Asovanmerelle on matkaa Orikhivistä noin 100 kilometriä.

Ukraina kertoi tuhonneensa 36 venäläisohjusta

Ukraina on tuhonnut 36 Venäjän risteilyohjusta, sanoo Ukrainan ilmavoimien edustaja sen virallisella Telegram-kanavalla. Ilmavoimat ei kommentoinut sitä, osuivatko kohti Länsi-Ukrainaa laukaistut venäläisohjukset kohteisiinsa.

Ilmavoimien mukaan Venäjä hyökkäsi ohjuksilla keskiviikkona iltapäivän ja alkuillan aikana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti ilmavoimia keskiviikkoisessa iltapuheessaan siitä, että se oli ampunut alas valtaosan ohjuksista.

Siltaisku myönnettiin postimerkkijuhlassa

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on myöntänyt liki vuoden kestäneen vaikenemisen jälkeen, että se teki Kertshinsalmen siltaa vaurioittaneen iskun viime vuoden lokakuussa. Asiasta uutisoi CNN.

– Krimin sillan tuhoaminen on yksi SBU:n saavutuksista, sanoi turvallisuuspalvelun johtaja Vasyl Maljuk Kiovassa keskiviikkona. Ilmoitus tuli seremoniassa, jossa juhlistettiin turvallisuuspalveluja kunnioittavan postimerkin julkaisua.

SBU kuljetti lokakuussa Kertshinsalmen sillalle ilmeisesti rahtikonttiin piilotetun pommin, joka aiheutti voimakkaan räjähdyksen. Silta yhdistää Krimin niemimaan Venäjän alueeseen.

Aiemmin tässä kuussa Ukrainan varapuolustusministeri Maljar myönsi, että Ukraina oli vastuussa lokakuun iskusta.

Tänä vuonna sillalla tapahtui kaksi räjähdystä heinäkuun puolivälissä. Ukraina on kertonut tehneensä nämä iskut.