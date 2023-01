Harkova

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock (keskellä) vieraili Harkovassa, mukana olivat Harkovan pormestari Ihor Terekhovin (oik.) ja Harkovan alueellisen sotilashallinnon päällikön Oleg Synegubov (toinen vasemmalla). Kuva: STRINGER

Ukraina kiistää venäläisväitteet siitä, että Wagner-palkkasotilasryhmä olisi ottanut Soledarin kaupungin Itä-Ukrainassa hallintaansa. Ukrainan asevoimien mukaan Soledar on ja tulee aina olemaan ukrainalainen.

Ukrainan asevoimien viestinnän mukaan Wagner-ryhmän julkaisemat kuvat, jotka venäläismedian mukaan oli otettu Soledarissa, on otettu jossain muualla.

Venäläinen oligarkki Jevgeni Prigozhin väitti keskiviikkona, että hänen perustamansa Wagner-palkkasotilasryhmä on ottanut Soledarin kaupungin Itä-Ukrainassa hallintaansa rajujen taistelujen jälkeen. Prigozhin sanoi aamulla, että alueella jatkuu vielä joitain kaupunkitaisteluita.

Uutistoimisto AFP ei kyennyt varmistamaan Prigozhinin väitettä.

Myöhemmin Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi venäläisjoukkojen edenneen Soledarissa, mutta tähdensi, ettei kaupunkia pidä julistaa valloitetuksi ennen aikojaan.

– Ei kiirehditä. Odotetaan virallista ilmoitusta, Peskov kertoi.

Myös Venäjän asevoimat sanoo taisteluiden jatkuvan kaupungissa.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi tiistaisessa raportissaan, etteivät venäläisväitteet Soledarin valloittamisesta pidä täysin paikkaansa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti tiistai-iltaisessa puheessaan Soledarin puolustajia, mutta ei antanut tarkempaa tietoa taisteluiden tilanteesta alueella.

Soledar sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Bahmutin kaupungista, jota Venäjän joukot ovat yrittäneet saada haltuunsa jo kuukausien ajan.

Ukrainalaiset pelastajat työskentelivät pommitusten kohteeksi joutuneilla markkina-alueella Shevchenkoven kaupungissa Harkovan alueella, jonne tehtiin raketti-iskuja maanantaina. Kuva: SERGEY KOZLOV

Ukrainan ja Venäjän ihmisoikeusvaltuutetuilla harvinainen tapaaminen Turkissa

Ukrainan ihmisoikeusvaltuutettu Dmytro Lubinets on tavannut venäläisen vastinparinsa Tatjana Moskalkovan Turkissa.

Lubinets kertoi keskustelleensa Moskalkovan kanssa monenlaisista humanitaarisista ongelmista ja kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisoikeusavun antamiseen Ukrainan ja Venäjän kansalaisille.

Moskalkova vahvisti omassa erillisessä lausunnossaan keskustelujen koskeneen molempien maiden kansalaisille annettavaa humanitaarista apua.

Venäjä iskenyt Ukrainan Harkovaan, kertoi alueen kuvernööri

Venäjä iski Ukrainan itäosassa sijaitsevaan Harkovaan myöhään tiistaina. Asiasta kertoi alueen kuvernööri Oleh Synjehubov Telegram-viestipalvelussa. Kuvernööri kehotti ihmisiä pysymään suojassa niin Harkovan kaupungissa kuin ympäröivällä alueellakin.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja oli kuullut useita räjähdyksiä Harkovan kaupungissa.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock teki Harkovan alueelle yllätysvierailun aiemmin tiistaina Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kanssa.

AFP:n mukaan Baerbock on korkea-arvoisin länsimainen päättäjä, joka on vieraillut Harkovan kaupungissa.

Lukuisat ulkomaiset johtajat ovat käyneet Ukrainassa Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa viime vuoden helmikuussa, mutta yksikään heistä ei ole AFP:n mukaan käynyt niin kaukana maan itäosassa kuin Baerbock. Visiittinsä yhteydessä hän lupaili Saksan tuen Ukrainalle jatkuvan.

Baerbock toi mukanaan myös tukipaketin, johon kuului generaattoreita, 20 miljoonaa euroa miinojen poistamiseen ja toiset 20 miljoonaa euroa taloudellisena tukena Starlink-projektille, jotta ukrainalaisille saataisiin taattua internetyhteydet.

Kuleba: Saksan haluttomuus toimittaa panssarivaunuja johtaa kuolemiin

Saksan liittokansleri Olaf Scholz suostui tuoreeltaan toimittamaan Ukrainalle Marder-rynnäkköpanssarivaunuja, mutta Saksa ei ole tähän mennessä suostunut lähettämään Ukrainalle Marderia kehittyneempiä Leopard-panssarivaunuja.

Baerbockin kanssa Harkovassa vieraillut ulkoministeri Kuleba painotti, että Saksan haluttomuus toimittaa Ukrainalle panssarivaunuja johtaa hengenmenetyksiin.

– Mitä pidempään päätöksen tekemisessä menee, sitä enemmän ihmisiä kuolee, Kuleba sanoi.

– Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Ukraina saisi saksalaisia Leopard-panssarivaunuja. Luulen, että Saksan hallitus jossain syvällä sisimmässään ymmärtää, että tämä päätös tullaan tekemään ja tankit siirtämään Ukrainaan.

Harkovaa on pommitettu kovasti sodan aikana, mutta etulinja on siirtynyt idemmäksi Ukrainassa sen jälkeen, kun Ukraina valtasi vastahyökkäyksessään alueita takaisin venäläisjoukoilta.