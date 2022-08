Kiova/Praha

Ukrainalainen sotilas käveli tiesululla Ukrainan eteläosassa Mykolajivin alueella. Ukrainan armeija ilmoitti maanantaina aloittaneensa vastahyökkäykset Hersonin kaupungin suunnassa. Kuva: Alex Chan/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Ukraina aloitti maanantaina hyökkäyksen etelässä Venäjän miehitysjoukkoja vastaan usealla suunnalla, maan asevoimien tiedottaja Natalia Humeniuk kertoi maanantai-iltapäivänä tiedotustilaisuudessa.

Humeniuk pyysi siviilejä pysymään suojassa ja sanoi, että tilanne on jatkuvassa muutoksessa. Humeniuk myös muistutti, että hiljaisuus on tärkeää missä tahansa sotilasoperaatiossa eikä niistä pitäisi puhua, ennen kuin ne on suoritettu.

Hersonin alueviranomainen Serhi Khlan sanoi ukrainalaiselle tv-kanavalle hyökkäyksen keskittyvän ainakin Hersonin kaupungin takaisin valtaamiseen.

Khlanin mukaan Ukrainan tykistö iski voimakkaasti maanantaina venäläisasemiin koko Hersonin alueella.

Sotatutkimusinstituutti ISW kertoi sunnuntaina Venäjän aikovan todennäköisesti siirtää osia uudesta vapaaehtoispataljoonien muodostamasta kolmannesta armeijaryhmästä Hersoniin.

Tykistötuli pyrki aiemmin vaurioittamaan siltoja Hersonin alueella

Ukraina on elokuun aikana iskenyt lukuisia kertoja tykistötulella ja hyvin todennäköisesti HIMARS-raketeilla Dnipro-joen ylittäviin siltoihin häiritäkseen Venäjän armeijan huoltoa.

Kohteena on ollut esimerkiksi yli kilometrin pituinen Hersonissa sijaitseva Antonivskyi-silta, jonka korvaamiseksi Venäjän armeija on pyrkinyt rakentamaan ponttoonisiltoja ja käyttämään lauttoja.

Venäjä hallitsee Hersonin kaupungissa ja Ukrainan eteläosissa Dnipron molempia rantoja.

Ukrainan sota on kesän aikana jämähtänyt paikalleen. Kumpikaan osapuoli ei ole pystynyt valtaamaan laajoja alueita kevään jälkeen.

Venäläiset valtasivat eteläisen Ukrainan tärkeän kaupungin Hersonin nopeasti maaliskuun alussa. Se oli ensimmäinen Venäjän valtaama suurempi kaupunki sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa.

Ukrainalaisviranomaiset sanoivat heinäkuun lopussa, että Herson vallataan takaisin syyskuuhun mennessä.

Putin otti ohjat sodassa

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on todennäköisesti siirretty syrjään Ukrainan sodan johdosta, kertoi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan Twitterissä maanantaina.

Puolustusministeriö viittaa raportissaan Venäjän riippumattoman median tietoihin, joiden mukaan Ukrainan sodan operatiiviset komentajat raportoivat nyt suoraan Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

Upseerit ovat jo pitkään arvostelleet Shoigua hänen vähäisestä sotilaskokemuksestaan ja tehottomuudestaan samalla kun Venäjän eteneminen Ukrainassa on pysähtynyt.

Shoigu toimi ennen puolustusministerin virkaansa hätätilaministerinä ja sitä ennen rakennusalalla.

Satoja Azovstalin puolustajien ruumiita palautettu Ukrainalle

Ukraina ja Venäjä pääsivät sopuun joidenkin ukrainalaissotilaiden ruumiiden palauttamisesta Punaisen ristin avustuksella, Ukrainan strategisen viestinnän ja informaatioturvallisuuden keskus kertoi Facebookissa maanantaina.

Keskuksen mukaan yhteensä 428 Mariupolissa kaatuneen sotilaan ruumiit on palautettu Ukrainalle. Kaatuneista noin 300 puolusti Mariupolissa sijaitsevaa Azovstalin terästehdasta, jossa pahasti alivoimaiset puolustajat taistelivat piiritettyinä lähes ilman tukea helmikuusta toukokuun puoleenväliin venäläisiä hyökkääjiä vastaan.