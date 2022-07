Kiova/Helsinki

Lysytshanskin kaupungissa käydään Ukrainan mukaan kiivaita taisteluita. Kuvassa paikallisia kävelemässä kaupungin kadulla 18. kesäkuuta. Kuva: OLEKSANDR RATUSHNIAK

Ukrainan armeija sanoo taistelujen riehuvan kiivaina Lysytshanskin kaupungissa Itä-Ukrainassa. Se kuitenkin kiistää Venäjän tukemien separatistien väitteet, joiden mukaan kaupunki olisi saarrettu.

– (Lysytshansk) on Ukrainan armeijan hallinnassa, sanoi Ukrainan kansalliskaartin tiedottaja Ruslan Muzytshuk.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi Venäjän joukkojen moukaroivan Lysytshanskin kaupunkia. Tarkoituksena on kaataa viimeinen vastarinnan linnake Luhanskin maakunnassa, kirjoittaa Guardian-lehti.

Britannian sotilastiedustelun tämän päivän raportissa puolestaan sanotaan Venäjän joukkojen edenneen hieman Lysytshanskin ympärillä. Lisäksi kerrotaan, että alueella jatkuvat ilma- ja tykistöiskut.

Venäjä teki Käärmesaarelle iskuja

Ukrainan asevoimat syyttää Venäjän tehneen eilen Käärmesaarella iskuja fosforipommeja käyttäen. Asevoimien tiedotteen yhteydessä julkaistiin video, jossa lentokone näyttää pudottavan pommeja saarelle ainakin kahdesti. Iskujen jälkeen saaren ylle näyttää videolla nousevan valkoisia juovia.

Päivää aiemmin Venäjän oli kerrottu vetäneen joukkonsa Mustallamerellä sijaitsevalta saarelta.

Venäjä selitti vetäytymistä strategisesti tärkeältä saarelta "hyvän tahdon eleeksi", joka osoittaa, ettei maa halua estää YK:n pyrkimyksiä saada viljanvienti Ukrainasta meriteitse käyntiin. Saarta on kuitenkin pidetty strategisena kohteena, lähellä Odessan sataman laivaväyliä.

Perjantaina Ukrainan asevoimat syytti Venäjää siitä, ettei se kykene kunnioittamaan edes omia julistuksiaan.

Fosforiaseet ovat polttoaseita, jotka jättävät taivaalle tunnistettavan valkoisen vanan. Niiden käyttö siviilejä vastaan on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, mutta niiden käyttö sotilaskohteita vastaan on edelleen sallittua.

Ukraina on syyttänyt Venäjää useaan otteeseen fosforiaseiden käyttämisestä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuun lopulla. Ukrainan mukaan Venäjä on käyttänyt fosforiaseita myös siviilialueilla. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Lännen aseet muuttivat asetelman saarella

Käärmesaaresta tuli sodan ensimmäisinä päivinä Ukrainan puolustustahdon symboli, kun saarella olleet ukrainalaissotilaat kieltäytyivät antautumasta venäläisen sota-aluksen vaatimuksesta. Saarelta haistateltiin venäläisalukselle.

Saaren jouduttua venäläisten haltuun Venäjän uskottiin yrittävän käyttää saarta koko Mustanmeren läntisen osan kontrolloimiseksi, jotta se voisi hyökätä mereltä.

Kun Ukraina sai tukijoiltaan lännessä pidemmän kantaman ohjuksia sekä sotilasvarusteita, näytti Venäjän tilanne Käärmesaarella muuttuvan kestämättömäksi.

Ukrainan asevoimat oli tulittanut Käärmesaarta viime päivinä raskaasti tykistöllä ja raketeilla, joten venäläisillä ei todennäköisesti ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää saari. Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi onkin kehunut joukkojaan tapahtuneesta.

Brittitiedustelu: Venäjän käyttämät ohjukset eivät sovi tarkkoihin iskuihin

Venäjä on käyttänyt viime päivinä Ukrainassa ohjuksia, jotka eivät sovi tarkkoihin iskuihin, arvioi Britannian sotilastiedustelu raportissaan.

Maanantaina Ukrainan keskiosassa Krementshukissa ostoskeskukseen osunut ohjus oli sotilastiedustelun mukaan valvontakameramateriaalin perusteella hyvin todennäköisesti Kh-32-ohjus. Niitä ei ole optimoitu iskemään tarkasti maakohteisiin etenkään kaupunkiympäristössä, mikä lisää huomattavasti todennäköisyyttä aiheuttaa sivullisia uhreja rakennetussa ympäristössä, raportissa kerrotaan.

Ostoskeskukseen osuneessa ohjusiskussa kuoli ainakin 18 ihmistä. Sotilastiedustelu arvioi jo aiemmin tällä viikolla, että iskun oli mahdollisesti tarkoitus osua läheiseen infrastruktuurikohteeseen.

Loppuviikon iskuissa Odessan alueella käytettiin brittitiedustelun mukaan todennäköisesti vanhempia, neuvostoaikaisia Kh-22-ohjuksia. Nämä ovat raportin mukaan vielä vähemmän tarkkoja kuin uudemmat Kh-32-ohjukset, eivätkä sovi tarkkoihin iskuihin.

Sotilastiedustelun arvion mukaan Kh-22-ohjusten käyttö on lähes varmasti aiheuttanut viime viikkoina toistuvasti siviiliuhreja.

Britannian sotilastiedustelun mukaan Venäjä käyttää meritorjuntaohjuksia toissijaisessa roolissa maahyökkäyksissään todennäköisesti sen vuoksi, että tarkempien nykyaikaisten aseiden varastot ovat hupenemassa.

Zelenskyi syytti terrorismista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syytti aiemmin Venäjää terrorismista yli 20 ihmisen saatua surmansa Odessan alueen ohjusiskuissa.

Hän sanoi eilen myöhäisillan puheessaan iskujen olleen tarkoituksellisia, ei epähuomiossa tehtyjä tai minkäänlainen virhe. Presidentti sanoi kolmen ohjuksen osuneen tavalliseen yhdeksänkerroksiseen asuinrakennukseen, jossa kukaan ei piilotellut aseita tai sotilasvarusteita.

Odessan alueella ainakin 21 ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui perjantaina Venäjän ohjusiskuissa. Kuolleiden joukossa oli ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin yksi lapsi.

Zelenskyin mukaan kuolonuhrien määrä voi vielä nousta.