Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Venäjä on kärsinyt sodassa rajuja tappioita. Kuva: OLEG PETRASYUK

Helmikuussa alkanutta Venäjän laajamittaista hyökkäyssotaa ymmärtääkseen pitää tuntea historia. Ensinnäkin vuodesta 2014, koska lännen sen jälkeen tekemät virheet ovat johtaneet tähän tilanteeseen, katsoo vertailevan politiikan tutkimuksen professori Oleksi Haran Kiovan Mohyla-akatemiasta. Toiseksi pitää katsoa toiseen maailmansotaan, sillä hänen mukaansa Vladimir Putinin Venäjä ei ole kovin kaukana Neuvostoliitosta.

Haran aloittaa vyyhdin purkamisen lähihistoriasta. Hän ei säästele sanojaan ja osoittaa ne ukrainalaisesta näkökulmasta lännelle, "teille".

Ensimmäisiä lännen epäonnistumisia oli Haranin mukaan se, ettei heti vuonna 2014 suostuttu myöntämään, että Ukrainassa on käynnissä sota. Venäjä miehitti tuolloin Krimin ja perusti Itä-Ukrainan Donetskiin ja Luhanskiin nukkehallitukset, niin kutsutut kansantasavallat.

– Puhuttiin "Ukrainan konfliktista" Venäjän narratiivin mukaisesti, Haran sanoo STT:lle Kiovassa.

Haranin mukaan Ukraina sai aseapua liian vähän ja EU:n talouspakotteet olivat lähinnä symbolisia. Hän sanoo, että heikot reaktiot kannustivat Putinia aloittamaan hyökkäyssodan.

– Jos länsi olisi tehnyt tarpeeksi, tämä sota ei olisi syttynyt.

Suomikin uskoi kaasuputkeen

Ukraina, kuten moni muukin maa Itä-Euroopassa on Haranin mukaan yrittänyt vuosia selittää lännelle, mitä Venäjä on. Länsipäättäjien on kuitenkin ollut vaikea uskoa, että Itä-Euroopalla on muita paremmat edellytykset ymmärtää Venäjän toimintaa.

– Joskus aiemmin länsi opetti Ukrainalle arvoja, mutta vuoden 2014 jälkeen me olemme opettaneet Euroopalle arvoja. Ukrainalaisia kuoli Maidanilla EU-lipun alla, ja siitä lähtien me olemme taistelleet Venäjän hyökkäystä vastaan. Mutta te ette kuunnelleet meitä.

Kun maailmalla on kiitelty yhtenäisyytensä näyttänyttä ja voimansa koonnutta Euroopan unionia, Haran näkee muutoksen toisin.

– Nyt tekin ymmärrätte, mitä Venäjä on.

Haranin mukaan Euroopassa on haluttu uskoa talousporkkanaa seuraavaan Venäjään. Hän nostaa esimerkiksi Nord Stream 2:n. Venäjältä Itämeren kautta Saksaan kulkevaa kaasuputkea alettiin edistää vuonna 2015, vaikka Venäjä oli edellisvuonna vallannut Krimin ja aloittanut sodan Donbassissa. Oliko se naiiviutta vai opportunismia?

– Tämä on kysymys teidän päättäjillenne, Haran sanoo.

Suomessa Nord Stream 2 -hankkeeseen on osallistunut muun muassa entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) konsulttiyhtiönsä kautta.

"Putinille tämä on rationaalista"

Helmikuusta lähtien otsikot ovat toinen toisensa perään arvuutelleet, mikä Putinia vaivaa ja miksi hän tekee mitä tekee. Haranille kysymys on yksinkertainen: Putin on Neuvostoliiton ja KGB:n tuote, ja Ukraina on hänelle henkilökohtainen pakkomielle.

– Hänelle tämä on rationaalista. Hän kuvittelee palauttavansa suuren Venäjän. Uskon hänen uskovan omiin sanoihinsa Ukrainasta, natseista ja Natosta.

Haranin mukaan on tärkeää ymmärtää, että Putin ei ole yksin syyllinen Ukrainan sotaan. Kyse on koko venäläisestä yhteiskunnasta.

– Minulla on sukulaisia Venäjällä, monilla meistä on. He toistavat Putinin propagandaa. He ovat zombeja.

Haranin mukaan isolle osalle venäläisistä välinpitämättömyys on liian mukavaa.

– On toki myös venäläisiä, jotka vastustavat sotaa, ja me arvostamme sitä. Mutta yleisesti yhteiskunta on kollektiivisesti vastuussa tästä sodasta. Ihan niin kuin natsi-Saksassa.